La Regione punta sul digitale

Accrescere le competenze e favorire l’inclusione digitale di 160mila emiliano romagnoli entro il 2025. E’ l’obiettivo del progetto ‘Bussola digitale’ il percorso di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi promosso dalla Regione e finanziato per 8,7 milioni con fondi Pnrr. Rendere più facile il rapporto tra cittadino e digitale vuol dire semplificargli la vita e aumentare le sue opportunità di crescita, integrazione, partecipazione. A maggior ragione se si tratta di cittadini che potenzialmente partono da condizioni svantaggiate: anziani, stranieri donne, residenti in aree montane o periferiche. L’impiego delle tecnologie condiziona in modo rilevante il mondo del lavoro, il fare impresa, la socialità, l’esercizio di una cittadinanza attiva e persino la propria crescita personale: ecco perché la Regione vuol favorire le iniziative di sviluppo di competenze digitali da parte dei cittadini. Si tratta di una sfida che la Regione Emilia-Romagna vuole vincere oggi, cogliendo le opportunità irripetibili del Pnrr. Complessivamente 8,7 milioni di investimento – su una dotazione nazionale complessiva di 135 milioni – che nei prossimi mesi favoriranno la coesione territoriale creando 199 punti di facilitazione digitale per raggiungere almeno 160 mila utenti. Si realizzeranno sportelli presso i comuni, presso enti terzi del settore e anche recuperando analoghe iniziative già attivate nel corso degli anni, corsi online o laboratori di persona, il piano delle azioni è ricco e variegato proprio perché si propone di non lasciare indietro nessuno. "In futuro o si sarà cittadini digitali o non si sarà cittadini affatto – commenta l’assessora all’agenda digitale, scuola, università, ricerca Paola Salomoni –. Per questo la Regione sarà impegnata in un percorso volto a aggiornare strumenti esistenti come i laboratori aperti e crearne di nuovi. Saremo là dove maggiore è l’esigenza di formazione e crescita".