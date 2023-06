La relazione regionale del 2011 Alluvione, i punti critici erano noti Ma da allora è stato fatto poco

di Paolo Morelli

Leggendo il ‘Piano stralcio per il rischio idrogeologico’ dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli che fa capo alla Regione Emilia-Romagna sembra di ascoltare la canzone di Riccardo Cocciante ‘Era già tutto previsto’. La relazione fu adottata dal Comitato istituzionale e approvata con delibera della Giunta regionale a fine 2011. Il documento (65 pagine) è stato scovato in rete da Franco Pedrelli e rilanciato da Graziano Castiglia che sottolinea: "Fiume Savio e torrente Cesuola: priorità assoluta casse di espansione per evitare disastri per il futuro".

In effetti il documento rileva le criticità, evidenzia i punti (confermati dai fatti) in cui sono più probabili le esondazioni, e le priorità di intervento. In 12 anni qualcosa è stato fatto, ma molto rimane da fare. Stride il confronto fra la relativa rapidità con la quale sono stati spesi più di quattro milioni e mezzo di euro per rifare Piazza della Libertà e le tre piazze davanti alla Biblioteca Malatestiana, e le difficoltà per spendere i soldi destinati alla difesa dalle inondazioni.

L’esempio più eclatante è quello della zona immediatamente a monte del Ponte Vecchio (via Emilia antica) su entrambi i lati del fiume: via Roversano e via Brenzaglia. In particolare in via Roversano a sostegno dell’argine otto anni fa è stato costruito un muro in cemento armato o in massi, ma non nelle immediate adiacenze del ponte. Pare infatti che dietro alle case siano stati realizzati manufatti (garage e ripostigli) su terreno demaniale e sarebbe in corso un contenzioso perché alcuni residenti stanno tentando di regolarizzare le costruzioni per evitarne la demolizione, ed è proprio in questa zona che sarebbe iniziata l’esondazione che tanti danni ha fatto fino al vivaio del fioraio Baldinotti.

Altri punti critici individuati nel Piano stralcio per il rischio ideogeologico sono a valle del centro di Cesena, da Martorano a Ronta e Castiglione di Cervia e Ravenna, e anche qui le acque del Savio hanno avuto via libera causando anche decessi.

Per mitigare gli effetti delle piene trentennali il documento individua la necessità di realizzare casse di espansione; allora ne erano previste quattro: Cà Tana, Molino, Palazzina e Cà Bianchi, alla quale successivamente si è aggiunta Il Trebbo. Di cinque casse, realizzate estraendo sabbia e ghiaia da utilizzare in edilizia, ne è stata completata una sola (il Molino a Borello), due sono in corso di realizzazione (Palazzina e Cà Bianchi), le altre due sono ancora ferme al palo. Se fossero state a pieno regime tutte e cinque le casse di espansione probabilmente i danni sarebbero stati minori.

La relazione individua anche i ponti a maggiore rischio: il Ponte Vecchio di San Piero in Bagno, il Ponte della linea ferroviaria Bologna-Rimini, la passerella Tranripa a Valbiano di Sarsina e il Ponte di Santo Stefano, confermando quanto aveva dichiarato al Carlino l’ingegner Daniele Domenichini, già direttore tecnico del Consorzio di bo0nifica della Romagna. Analoghe analisi sono relative al fiume Rubicone, al Torrente Pisciatello, al torrente Cesuola e al torrente Borello.