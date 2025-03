La reliquia del Beato Carlo nella Cattedrale di Sarsina

Domenica, alla presenza del sindaco di Sarsina Enrico Cangini ed altre autorità civili e religiose, è stata esposta per la prima volta la reliquia del Beato Carlo Acutis in Cattedrale ove è stata celebrata la santa messa presieduta da monsignor vescovo Douglas Regattieri. E’ la stessa comunità sarsinate a segnalare la preziosa reliquia del giovane testimone della fede e della tecnologia, esposta nella Cattedrale della città plautina. Un evento significativo di grande gioia e spiritualità per tutti i fedeli. E tutto questo grazie alla determinazione di Omar Fabbri, fervente promotore della devozione verso il Beato Carlo, e al supporto del parroco don Rodolfo Tonelli, insieme all’approvazione di monsignor Douglas Regattieri, la reliquia è finalmente giunta a Sarsina. Questo gesto non solo arricchisce il patrimonio spirituale della nostra comunità, ma offre anche un’opportunità unica di riflessione e crescita nella fede. Il Beato Carlo Acutis, conosciuto per la sua abilità nell’utilizzare internet e i social per divulgare il messaggio cristiano, rappresenta un esempio di come la fede possa incontrare il mondo moderno. La sua vita e la sua testimonianza continuano a ispirare giovani e adulti, invitandoli a vivere la propria fede in modo autentico e creativo. La reliquia è stata collocata permanentemente sulla navata sinistra della Cattedrale. La figura di Carlo Acutis (Londra, 3 maggio 1991 - Monza, 12 ottobre 2006), giovane italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica è ricordata in numerosi siti in diverse lingue, dove si riporta la sua storia e le storie di conversione a lui legate, avvenute dopo la sua morte; fra questi il sito web del Sinodo dei vescovi.

Edoardo Turci