La replica del centrodestra: "Sanno parlare solo di fascismo"

L’impatto della comunicazione del sindaco Enzo Lattuca sull’episodio del pestaggio del trentenne albanese da parte di un gruppo di ragazzini che, a detta del sindaco, avrebbero inneggiato al duce e al fascismo, ha avuto un’eco già nel consiglio comunale.

L’intervento del sindaco non prevedeva il dibattito con lo spazio per gli interventi delle forze politiche e il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini è passato all’argomento successivo, la presentazione della sesta variazione di bilancio da parte dell’assessore Camilo Acerbi. È su di essa che invece si sono aperti gli spazi per gli interventi dei gruppi consiliari, e c’è chi ha approfittato per andare fuori tema e ricollegarsi alla requisitoria del sindaco. Andrea Imperato (FdI, nella foto) e Enrico Sirotti Gaudenzi (Lega) hanno criticato la sinistra perché "collega il richiamo al fascismo ai partiti della destra". "La mia famiglia dal fascismo ha subito molti danni – ha osservato Imperato – e io lo aborro insieme a tutte le dittature. Possono dire lo stesso i partiti eredi del Pci, oggi che ricorre l’anniversario dell’intervento dell’Urss in Ungheria nel 1956, nei confronti del comunismo sovietico?".

"È inaccettabile questo atteggiamento della sinistra - ha aggiunto Sirotti Gaudenzi –. La mia è stata una famiglia di antifascisti e questi richiami al presunto fascismo di oggi sono del tutto fuori luogo".