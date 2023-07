La rete della polizia locale "Uniti contro l’abusivismo"

di Annamaria Senni

Un sodalizio realizzato per garantire un miglioramento della sicurezza stradale, della sicurezza urbana, e della repressione dell’abusivismo commerciale. Le polizie locali di Cesena e dell’Unione Rubicone e Mare fanno rete potenziando la collaborazione tra loro. Il momento della firma dell’accordo si è tenuto nella sala degli specchi di Palazzo Albornoz ieri mattina. Il personale operativo dei comandi di polizia locale di Cesena e dell’Unione Rubicone e Mare collaborerà nello svolgimento di attività di presidio e monitoraggio del territorio garantendo un miglioramento della sicurezza stradale e della sicurezza urbana e garantendo il controllo e la repressione dell’abusivismo commerciale.

Con lo scopo di perseguire questi obiettivi, il comune di Cesena e l’Unione Rubicone e Mare hanno sottoscritto il patto per la gestione in collaborazione di alcuni di questi servizi operativi di prevenzione e controllo. La sottoscrizione si è tenuta ieri mattina alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, del comandante della polizia locale di Cesena Andrea Piselli, del presidente dell’Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini e del comandante della polizia locale Rubicone Alessandro Scarpellini.

"Con questo accordo operativo – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore con delega alla sicurezza Luca Ferrini – vogliamo potenziare il presidio del territorio da parte degli agenti della Polizia Locale creando una vera e propria sinergia tra i corpi di Cesena e Rubicone e Mare e al fine di ottimizzare l’efficacia nelle azioni di interesse comune, con particolare riferimento a fenomeni di degrado sociale e di microcriminalità. Sulla base di questa collaborazione i due corpi confinanti potranno rinforzarsi reciprocamente nello svolgimento di servizi di prevenzione e repressione di particolare impatto, avendo capacità e competenze funzionali in entrambi i territori".

I rispettivi comandi di polizia locale dei due enti istituiscono, per i prossimi sei mesi e in via sperimentale, un servizio coordinato di prevenzione e controllo in materia di sicurezza urbana e abusivismo commerciale, con l’obiettivo di conseguire il massimo dell’efficacia e della deterrenza per restituire ai territori di riferimento tranquillità e sicurezza sociale, sia dei turisti, sia per i residenti e per le regolari attività commerciali e imprenditoriali.