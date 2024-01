La rete di ricambi Ford in Romagna passa da Ferri

Nuovo traguardo per la Ferri, azienda leader per l’automotive in Romagna da più di 60 anni. È stato inaugurato ieri il Centro PartsPlus Cesena, uno dei ventiquattro lanciati in Italia da Ford. Si tratta di una rete dedicata di vendita ricambi che offre ai suoi clienti un concetto nuovo di servizio, acquisto e consegna dei ricambi. "Il settore delle Officine Indipendenti in Italia si trova di fronte a opportunità di crescita - ha commentato Alessio Franco, direttore Italia Parts Plus - Affidare alla Ferri Parts il Centro Part Plus per la Romagna e Imola, costituisce per noi una garanzia di offrire ai nostri clienti un servizio eccellente".