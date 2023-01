La retribuzione è 444 euro al mese

1 Che cosa è

Il servizio civile è un’attività di volontariato a cui possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 29 anni non ancora compiuti presso enti accreditati per, per mettersi a servizio della società.

2 Quanto dura

Il progetto dura un anno e si viene impoiegati per n 25 ore a settimana.

3 Retribuzione

Qualunque sia il progetto, lo Stato eroga al giovane che fa servizio civile un compenso pari a 433,80 euro mensili, esentasse.

4 Scadenza

La scadenza per presentare domanda di partecipazione è fissata quest’anno alle 14 del 10 febbraio all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it.