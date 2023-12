La ’Reunion Capanni’ torna dopo 30 anni

Organizzata con successo la prima ’Reunion Capanni- I ragazzi del circolo’ frazione di Savignano sul Rubicone, a 30 anni di distanza. L’organizzazione è stata seguita e portata avanti perfettamente da Cristian ’Chicco’ Pagliarani di concerto con William ’Willy’ Rossi. L’appuntamento è avvenuto presso il ristorante ’La Caterina’, che rientra geograficamente nel Quartiere Capanni e ha mantenuto la sua storicità. Tutti hanno risposto alla chiamata del ’generale Chicco’: Chicco, Willy, Gionni Cicognani, Ivan Gabrielli, Massimiliano Casadei, Alessandro Cucchi, Andrea Rinaldi, Cristian Rinaldi, Matteo Bondi, Lorenzo Bondi, Massimo ’Ciorro’ Cirielli, Luca Maggioli, Filippo Maggioli, Thomas ’Tommy’ Gabrielli, Fabrizio Rossi, Simone ’Canocia’ Angelini, Filippo Bastoni, Giuseppe Carelli, Davide Lupi, Fracassi ’Pierino Giuliano, Ivan ’Grigio’ Bellavista.

Racconta Chicco: "E’ stata l’occasione per rievocare i ricordi più reconditi e colorati da episodi vivi ed incancellabili, rimasti impressi nella memoria di ognuno, dell’infanzia e delle giovinezza dove dominavano spensieratezza e inconsapevolezza: tutto era azzurro, non c’erano giornate no, e anche quelle non tanto buone, verso sera prendevano una piega inaspettata e del tutto positiva. Una serata dove sono stati ricordate alcune peripezie e sregolatezze notturne, ma poi si faceva sempre ritorno al Circolo, un punto di incontro, di partenza e di arrivo delle capatine diurne e notturne. Le risate sono state a non finire e bene o male sono stati mantenuti i lineamenti identificativi, anche se con qualche panciotta di troppo segno dell’età che avanza ma che sicuramente non impedirà a noi che siamo rimasti i ’Ragazzi del Circolo’ di ripetere quanto prima l’evento magari in estate con un megatavolone all’interno della via Interna Capanni il viale Roma del quartiere".

Ermanno Pasolini