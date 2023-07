La reunion dopo 35 anni degli studenti della 5ªG dell'Istituto Renato Serra a Savignano

Si sono ritrovati gli studenti della 5ªG dell’Istituto Renato Serra 35 anni dopo l’esame di maturità sostenuto nel 1988. Durante la serata alcuni protagonisti hanno detto: "Erano gli anni di un Ciao in due per scorrazzare in giro per le strade, dei video di Dj Television, dei paninari, della rivalità tra Duran Duran e Spandau Ballet, delle vasche in centro il sabato pomeriggio, del Geo al sabato sera e di ’Indietro Tutta’ in Tv. Una classe con un numero infinito di studenti. Per fare l’appello se ne andava la prima mezz’ora, eravamo in 32. Chiome vaporose, Denim ad oltranza, walkman nelle orecchie dei più fortunati e tante ore passate insieme, tra interrogazioni, compiti in classe, e gessetti che stridevano sulle lavagne. La maggior parte dei nostri figli ha già fatto la maturità, ma ci sentiamo ancora quella banda di scalmanati che facevano impazzire i professori".

Alcuni, abitando a Cesena non si sono persi di vista, ma per la maggior parte è una vera e propria reunion dopo 35 anni. L’idea è venuta in mente un po’ per scherzo a Marco Baraghini e a Davide Forti che hanno creato il gruppo whatsapp e, nel giro di due mesi, si è riformata la classe in chat: "Non tutti hanno preso la strada dell’indirizzo scolastico - hanno detto -. Ci sono le figure lavorative più svariate tra di noi: informatori farmaceutici, responsabili di negozi di varie tipologie, direttori di hotel, e anche tanti commerciali, bancari e amministrativi. Figli, matrimoni, separazioni lungo il percorso, ma ognuno di noi vede nell’altro quello del banco davanti o dietro, quello che andava a prendere le merende al bar, quello che faceva sempre buco, oppure il secchione di turno. Con grande sorpresa di tutti è stato invitato anche il professore di matematica e fisica che ci ha accompagnato durante tutti i cinque anni: Otello Cappelletti, oggi 76enne, da pochi anni in pensione. Con qualche chiacchiera e le foto delle gite a rinforzare la memoria si ricordava ancora di tutti noi".

La reunion che ha scavato negli immutabili ricordi del passato ma che ha anche spaziato sul presente dei partecipanti ha avuto luogo nella Agricola Casa Cucina Bottega un angolo di paradiso sulle prime colline di Cesena. Tra piadina, prosciutto, carne e vino il fiume dei ricordi ha ripreso a scorrerere tra il rivivere i momenti scolastici e raccontarsi gli ultimi 35 anni vicendevolmente: "Sono stati preparati gadgets, una sacca a memoria del 35mo, un album in cui ognuno ha scritto una dedica, un pensiero, e balli con musica solo e rigorosamente anni ‘80. La frase più bella è stata: ’Io a scuola mi sono divertita un sacco, non ho mai studiato, ma mi sono divertita un sacco".

Ermanno Pasolini