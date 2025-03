La ribellione civile di Clementa. Il coraggio contro gli assassini

‘My darling Clementine’, mia cara Clementina. E’ il titolo originale d’un classico western di John Ford, in italiano ‘Sfida infernale’: pistole Colt, sparatorie ma anche donne fiere e coraggiose. Per curiosa coincidenza si chiamava Clementa una donna del cesenate, più che coraggiosa: ai tempi del West ma in terra di sangiovese. Però questo non è un film: ma una drammatica vicenda realmente accaduta. Scenario. Cesena, 2 febbraio 1869, festa della Candelora. Mezzogiorno. Parecchia gente in via S. Caterina (l’attuale via Charamonti). Sta per compiersi un efferato delitto: nel viottolo Boccaquattro due ‘pugnalatori’ sgozzano come un agnello Giuseppe Martini, repubblicano emergente che s’apriva al nascente socialismo. Sangue e passanti terrorizzati. Da una finestra Clementa Mandolesi, nativa di Montano, giovane donna di servizio in una famiglia benestante, vede tutto. ‘Boia’: grida agli assassini. Ne riconosce uno e lo denuncia alla polizia. Clementa ha rotto un tabù: unica tra una dozzina di testimoni (tra cui due preti, uno dei quali che aveva dato l’estrema unzione alla vittima) avrà il coraggio di fare un nome e cognome che porterà a un primo arresto. Il sicario era tornato a casa, contando su una immunità dettata dalla paura in una città che pativa i tempi cupi della Romagna del coltello e del revolver.

Anche la sorte di Clementa è segnata? Per tutelare la testimone denigrata e minacciata il Prefetto, d’intesa con il Ministero, trasferiva Clementa prima a Bologna poi a Firenze. Passa un anno. Nel maggio 1870 Clementa torna a Montiano in visita ai genitori. Subito avvistata: Clementa deve ‘pagare’, secondo la squadraccia settaria. Il 26 maggio, in Montiano, tre uomini senza dare nell’occhio aspettano Clementa al varco: come i cacciatori al passo dei colombacci. L’aggrediscono all’uscita d’un negozio. Clementa ha coraggio da leonessa: disarma un assalitore, sarà ferita da coltellate. Ma non è domata: ancora una volta denuncia e fa nomi, condannando alla galera i suoi aggressori. Quella giovane donna ha un coraggio eccezionale. Montiano aveva già dedicato in passato una statua a Clementa: che recentemente è tornata alla ribalta in una serie di formelle, targhe illustrate dedicata a storie del borgo, con libricino d’accompagno. Bella idea: ma nel caso di Clementa la sua forza d’animo appare, a nostro avviso, ‘imbalsamata’ nel passato: ad esempio viene definita ‘eroina dell’Unità d’Italia’, cosa che nella fattispecie c’entra come i cavoli a merenda. Più importante, e attuale, è invece la civile ribellione della ragazza alla violenza vigliacca. Testimoniare è sempre difficile, molto di più in quei tempi lontani. Non a caso, venti e più anni dopo, sarà la testimonianza di un’altra donna di Montiano, Rosa Faedi, a ‘inchiodare’ uno dei feroci assassini del Conte Neri, a Cesena nel 1889: ovvero Vincenzo Vincenzi, detto ‘Mingòn’, contrabbandiere di Montenovo (nonché uxoricida) condannato all’ergastolo dopo faticose indagini ostacolate da testimoni sfuggenti e reticenti. Rosa era amica di Virginia Legni, sventurata moglie di ‘Mingòn’, che osava dire al marito violento: ’sei un vigliacco’. Ma questa è ancora un’altra storia che vi racconteremo un’altra volta.