La ricetta del centrodestra: "Salviamo il Foro Annonario portando locali e movida"

"Il Foro Annonario deve cambiare linea e accogliere la movida". Lo sostiene il candidato del centrodestra Marco Casali che prende di mira le condizoni disastrate del Mercato coperto. "A dieci anni dall’inaugurazione – afferma Casali – , il buco nell’acqua aumenta e il sindaco Lattuca fa finta di non vedere. Una volta che amministeremo a Palazzo Albornoz questa logica gestionale deve svoltare perché non possiamo pensare di dover sopportare, fino al 2057, un mediocre progetto imprenditoriale in uno dei luoghi più significativi di Cesena. Un progettoche non ha nessun tipo di futuro, avulso dal contesto e radicalmente sbagliato. Meglio prenderne atto"”.

Ma come ridare slancio a questa struttura dopo un progetto non riuscito e dieci anni di vani tentativi? "Il Foro, se vuole sopravvivere alle angherie perpetrate dal Pd, deve avere una dinamica giornaliera suddivisa su tre momenti – mette in luce il candidato sindaco del centrodestra -. La mattina mercato, il pomeriggio come spazio per lo studio e l’esposizione, poi di sera ritrovo per i giovani. Fra l’altro una movida notturna dentro al Foro non disturberebbe nessun residente e sarebbe un bel punto di attrazione per il centro storico. Questi sono gli indirizzi che possono permettere a questo luogo di rivivere, in una dimensione nuova e diversa. Il vecchio Foro non tornerà, il nuovo non va per niente. Tanto vale provare nuove soluzioni, più dinamiche ed elastiche. Peggio di così non si può".