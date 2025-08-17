La ricetta di Ferrini: "Manterremo la centrale diventando questura"

"La iattura più grande che può capitare al nostro territorio è la chiusura della sala operativa del commissariato. Per questo bisogna fare tutto quello che è possibile e anche di più per scongiurarla". Lo dichiara l’assessore alla sicurezza del comune di Cesena Luca Ferrini (nella foto la rissa alla stazione ferroviaria il giorno di Natale 2024). .

Pessimista?

"Sono allarmato. Il pericolo di perdere di qui alla fine dell’anno la sala operativa è concreta e sembra di rivedere il film di quel che accadde ai tempi del tribunale perduto".

Così vuole il Ministero?

"Certamente la volontà viene dall’alto e da quello che si è capito è che dove non esiste la questura non deve esserci la sala operativa".

Ma siamo cocapoluogo.

"Appunto: Cesena è realtà particolare, co-capoluogo di provincia, con una popolazione di 97mila abitanti, contro i 120mila di Forlì che però ha la questura mentre noi no".

Come sarebbe la centrale unica per Forlì e Cesena?

"Inefficiente e creerebbe molti disagi, posto che Forlì ha pure carenza di personale. Ma il paradosso è un altro".

Quale?

"Che a fine anno sarà completata la nuova sede del Commissariato con la sala operativa disponibile.Contraddizione enorme".

Il sindaco Lattuca ha paventato anche una raccolta di firme.

"Il territorio deve fare sentire la sua voce, ma io credo anche che i parlamentari locali debbano muoversi per aiutare a salvare la sala operativa".

Il centrodestra è inoperoso?

"Abbiamo una parlamentare cesenate e due forlivesi del centrodestra che mi pare non abbiano fatto nulla in questi mesi. Molto bravi a criticare l’amministratore locale di centrosinistra, ma bloccati su questo intervento. Bisogna agire sul Governo e se per salvare la centrale operativa serve la questura, spingersi a chiedere la questura per il Comune co-capoluogo".

Se si riuscirà a salvare la sala operativa, i parlamentari della parte politica a lei avversa potranno arrogarsene il merito.

"A me non importa nulla, l’importante è portare a casa l’obiettivo, e sarei il primo che si rallegrerebbe se ciò fosse dovuto all’azione efficace dei parlamentari di centrodestra".