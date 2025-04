La ricetta di Scagnelli per la piazza: "Appuntamenti e percorsi tematici"

"La nuova piazza ed il nuovo arredo delle piazze di San Mauro Pascoli a cosa saranno funzionali?". Lo chiede Cristian Scagnelli, commissario comunale di Forza Italia e continua: "Vorremmo andare oltre la polemica e, come ci ha sempre contraddistinto, proporre in maniera chiara e pratica azioni da intraprendere con l’obiettivo di rendere San Mauro più viva ed attrattiva. Alcune proposte: tavolo operativo permanente formato da Comune, associazioni di categoria, associazioni sportivo/ricreative di San Mauro; promuovere un calendario di eventi ricco e articolato con appuntamenti fissi e regolari; caratterizzare e collegare spazi e luoghi pubblici tra loro e renderli fruibili per mostre, incontri, piccoli eventi come musica, fotografia, video; creazione di percorsi tematici per fasce d’età con particolare attenzione a ragazzi e famiglie con bambini; progettazione e realizzazione di grandi eventi a carattere nazionale e di richiamo; migliorare e coordinare la promozione degli eventi attraverso moderni canali di comunicazione; ampliare l’offerta di parcheggi liberi e a pagamento per visitatori, soste brevi e soste giornaliere". Cristian Scagnelli propone di "riempire" le piazze e le vie e conclude: "Piazze nuove e belle sì, ma vuote sarebbero inutili. Per fare questo è necessario lo sforzo di tutti gli ’attori’ coinvolti, politica compresa. Grazie a queste ed altre proposte Forza Italia intende dare il suo contributo attivo e attento, pronti a confrontarsi con le altre forze politiche e con i cittadini nelle sedi opportune".

e. p.