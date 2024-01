La ricetta segreta del Cesena Basket 2005. Mamma Carmen e la torta che porta fortuna

di Luca Ravaglia

La parte più bella dello sport sono le sue storie. Le storie di sport per essere raccontate non hanno bisogno dei riflettori del professionismo, dei titoli in palio e dei contratti milionari. Le storie di sport si raccontano perché hanno tanto da dire sui valori che i modelli virtuosi sanno trasmettere dentro e fuori dal campo.

In effetti questa storia, che riguarda il basket griffato Cesena 2005, più che sul parquet, inizia in cucina. La cucina di casa Panzavolta. Luca Panzavolta ha 22 anni, è il play della squadra guidata da coach Marco Vandelli che milita in Divisione Regionale 1, e si nutre di pallacanestro fin da quando era bambino. Come lui tutta la sua famiglia, con in testa mamma Carmen, ottima cuoca, in particolare di dolci.

"La squadra si conosce in buona parte già dallo scorso anno – racconta Carmen col sorriso – c’è affiatamento e nello spogliatoio non si riuniscono solo compagni di squadra, ma amici. Tempo fa avevo preparato una torta, che Luca aveva offerto al gruppo, riscuotendo successo. Così per caso, quest’anno, in un momento nel quale la squadra faticava a trovare il giusto ritmo, qualcuno buttò lì che forse una buona torta avrebbe dato una mano".

Detto fatto.

"Mi sono rimboccata le maniche e mi sono messa ai fornelli, sfornando il mio cavallo di battaglia, la cheesecake ai frutti di bosco, servita al gruppo di giovedì sera, il penultimo allenamento prima della partita".

E lì è nata la magia.

"La torta ha portato fortuna, la squadra ha vinto".

I rituali benauguranti non si cambiano.

"Mai al mondo. Il giovedì successivo è arrivato il bis, seguito dalla seconda vittoria consecutiva. A quel punto ci siamo rodati: nel fine settimana si vinceva e il lunedì successivo io andavo al supermercato a comprare gli ingredienti… Abbiamo aperto una striscia arrivata fino a nove. Un record!".

Però lo scorso weekend è andata male.

"Eravamo senza due dei nostri pilastri… Ma niente scuse. Prima o poi doveva succedere. Basta rialzarsi in fretta".

E la tradizione della torta?

"Non mi tiro certamente indietro nei momenti difficili. La torta resta garantita".

Non subito.

"Siamo in vacanza per festeggiare la laurea di Luca: io, mio marito Fabio, Luca e la sorella maggiore Sara. Ma torniamo presto…".

La passione per il basket?

"Dura da sempre. Seguiamo nostro figlio fin da quando era poco più di un bambino, in casa e quando riusciamo anche in trasferta. Ci divertiamo da matti, perché la pallacanestro è davvero un gran bello sport".

Soprattutto quando si vince. Ma per vincere serve il gruppo, che si costruisce sudando insieme allenamento dopo allenamento. E magari condividendo una buona torta fatta in casa.