La richiesta di Confcommercio: "Bene i lavori in galleria Urtoller, ma vanno rigenerate anche le altre"

Entro il 2025 galleria Urtoller, costruita nei primi anni Sessanta grazie all’intraprendenza di un privato con negozi ed appartamenti ricavati dal palazzo nobiliare Urtoller, finirà sotto i ferri per il rifacimento del manto e dell’illuminazione. Confcommercio cesenate plaude all’intervento dell’amministrazione comunale in concorso con i privati e chiede che sia il primo di una serie, visto che di gallerie commerciali in centro storico ce ne sono altre tre.

"Le gallerie Urtoller, Almerici, Oir e, più defilata, Isei, sorsero tra anni Cinquanta e anni Sessanta - afferma il presidente Augusto Patrignani - ad ammodernare l’impianto del centro storico con luoghi vocati al commercio al dettaglio e in particolare all’abbigliamento. Il loro stato oggi abbisogna di interventi migliorativi. In particolare da anni galleria Oir versa in condizioni critiche, con molti locali sfitti, e galleria Isei nei pressi del teatro Bonci, di dimensioni minori. negli ultimi anni ha visto il riempimento di alcuni spazi commerciali vuoti, ma una rinfrescata al look non le farebbe male. Salutiamo al contrario con favore gli imminenti lavori di rigenerazione di galleria Urtoller che a nostro avviso debbono essere esemplari per la prosecuzione dell’opera di abbellimento anche nelle altre gallerie".

"Confcommercio – prosegue Patrignani – ritiene che in centro storico serva un piano di rigenerazione di questi spazi. Le due gallerie attigue allo spazio delle ‘Tre piazze’ hanno tratto giovamento dall’intervento di riqualificazione delle piazze, ma hanno necessità di essere riqualificate ed abbellite per renderle più attrattive e sinergiche con gli spazi circostanti, pur mantenendo ancora un buon decoro di base. Si tratta di due gallerie ricche di passaggio e nevralgiche per unire parti importanti del centro. Ancora più bisognose di un restyling, come detto, sono le altre due gallerie, Oir e Isei"

"Si tratta di spazi privati, come è noto - argomenta il presidente di Confcommercio cesneate – , ma noi riteniamo che, per l’utilizzo pubblico che ne viene fatto, e per la loro strategicità come spazi rivestita nel centro storico, l’amministrazione comunale possa essere protagonista di un progetto di rigenerazione ideando e concordando modalità convenienti e appetibili per sollecitare i privati a un co-intervento. A nostro avviso sarebbe molto prezioso un ruolo di traino svolto dall’ente pubblico come avviene meritoriamente per galleria Urtoller. Per quanto attiene a gallerie e anche porticati non si è mai ritenuto, almeno fino ad oggi, di elaborare un piano di rigenerazione concordato tra pubblico e privato".

"Ora che verranno condotti i lavori su galleria Urtoller – conclude Patrignani – Confcommercio auspica vivamente che si possa proseguire da parte dell’amministrazione comunale anche con opere migliorative sulle altre per riconsegnare questi spazi così fondamentali alla città".