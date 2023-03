La richiesta di ordine e le garanzie della libertà

"Se il governo – conclude il nostro lettore – bloccasse queste manifestazioni, spedisse a casa tutta la ciurmaglia di cui sopra e organizzasse bene l’immigrazione della manodopera necessaria, passerebbe senz’altro da governo fascista, ma guadagnerebbe la stima degli Italiani".

Caro amico, capisco il suo punto di vista desideroso di ordine e disciplina (cosa che, notoriamente, in Italia non c’è mai stata, temo sia un problema antropologico, non politico). Ma se il governo vietasse le manifestazioni e i cortei non passerebbe solo da fascista. Sarebbe fascista (o totalitario in stile comunista, metta l’aggettivo che più le piace) e non avrebbe – almeno spero – la stima degli italiani.

La garanzia dell’ordine e del rispetto della legge è fondamentale per ogni comunità. Ma senza la libertà è pura apparenza. E non funziona nemmeno. La storia è piena di fallimenti sanguinari di regimi che pretendevano di garantire la sicurezza e la pace dei cittadini in cambio della rinuncia alla libertà. Anche in Italia ne sappiamo qualcosa.

Quanto all’immigrazione, sono d’accordo con lei: porte chiuse per chi delinque, porte aperte per chi lavora e si integra. Con un’unica appendice: stiamo parlando di persone, non di semplici ‘braccia’.