La riconoscenza di Roncofreddo

A Roncofreddo in occasione della Festa della Madonna del Monte Grappa durante la consueta cena dei roncofreddesi in piazza, il sindaco Sara Bartolini e la vicesindaco Daniele Dellachiesa hanno consegnato una pergamena di riconoscimento ad associazioni, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare, Croce Verde di Gambettola, Protezione Civile Comunale di Savignano, l’Anpi, l’Anci rappresentato da Luciana Garbuglia sindaca di San Mauro Pascoli, i comuni di Rubiera e Majano e privati, che hanno in tutti i modi possibile, ciascuno per le proprie competenze, contribuito a sostenere l’amministrazione comunale e la comunità di Roncofreddo durante le drammatiche settimane dell’alluvione.

Esprimendo la riconoscenza della comunità, il sindaco e la vice hanno detto: "La festa della Madonna del Monte Grappa è molto cara ai roncofreddesi. Abbiamo voluto trovare un momento per dire grazie a tutti. Abbiamo passato dei brutti momenti, ma voi tutti ci avete aiutato tanto. Il cuore dei romagnoli e dei roncofreddesi è venuto fuori".

Fra i premiati anche il nostro collaboratore Ermanno Pasolini con la motivazione: "Per la sensibilità e l’attenzione con cui ha saputo raccontare i drammatici giorni dell’emergenza alluvione e per l’attenzione sempre viva nei confornti della comunità Roncofreddese".