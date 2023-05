La rielezione di Cangini "Hanno votato tanti che si erano allontanati Ripagherò i sarsinati"

di Andrea Alessandrini

Enrico Cangini, 30 anni, è sindaco per la seconda volta: ha battuto l’incubo del quorum, di non superare la soglia del 40% dei votanti che scatta quando c’è una sola lista contendente.

Sindaco Cangini, già domenica alle 19 lei ha saputo di averlo superato, il quorum , e il giorno dopo è arrivata la consacrazione, con una percentuale di votanti del 66,86. Come valuta il risultato?

"Stando ai votanti, tra chi ha scelto me e chi la scheda nulla o bianca, ho preso il 94% e rispetto alla media regionale mi sono attestato dieci punti percentuali sopra. In tutto 1.660 voti, trecento in più del 2019. Sono soddisfatto, ma non tanto per i numeri, pur lusinghieri".

Per che che cosa, allora?

"Per il fatto che sono andati alle urne a votarmi anche molti che da tempo non partecipavano, grazie alla campagna elettorale condotta con tutta la squadra della lista ’Sarsina Nostra’. Sono state settimane di un’intensità unica. I sarsinati hanno capito".

Come ha ammazzato la tensione domenica?

"Sono andato a votare alle 8.30 e ho preso due messe".

Proprio nulla di intentato.

"Sono credente praticante, ma due messe in un giorno sono eccezionali. Al mattino quella in cattedrale con la Bcc di Sarsina di cui poi ho seguito l’assemblea e nel pomeriggio la messa nella frazione di San Martino per la festa parrocchiale. Avevo visto già al mattino che le cose andavano bene. Alle 12 eravamo al 24%".

Ha festeggiato la sera?

"Ero esausto, sono andato a casa mentre piovevano le telefonate".

Chi si è complimentato?

"Tanti messaggi e chiamate. L’onorevole Alice Buonguerrieri è venuta a Sarsina oggi a porgermi le felicitazioni, e così Luca Bartolini e Giuseppe Bettini, ma i complimenti sono arrivati trasversalmente un po’ da tutti, anche dalla sinistra".

I consiglieri comunali uscenti del Pd si sono fatti sentire?

"Loro ancora no".

Che lunedì è stato, tra le felicitazioni che l’hanno sommersa?

"Di lavoro e preoccupazione. Si riparte con il bagno di fuoco dell’allerta meteo. Sono stato in cal con gli altri Comuni e la Prefetttura. Durante il viaggio della campagna elettorale nelle frazioni e nei territori più isolati sono emerse diverse problematiche relative alla questioni idorogeologiche. Il maltempo ci preoccupa molto".

Sindaco, sarà una giunta rinnovata o in continuità?

"Ne parleremo insieme con la squadra di ’Sarsina Nostra’. Si agirà in una logica di continuità".

Dodici consiglieri comunali, tutti della sua parte: non ci sono dei rischi ad amministrare in totale autoreferenzialità?

"Lavoreremo come sempre abbiamo fatto: per Sarsina".

Conferma che si impegnerà a far nascere un comitato civico per avere quegli stimoli e critiche che mancheranno in consiglio comunale per l’assenza dell’opposizione?

"Sì. Ci faremo stimolare da cittadini, corpi intermedi, associazioni sindacati, terzo settore e, da chi vuole. Sarsina è di tutti".

Cangini, qual è la prima cosa a cui desidera dedicarsi a parte l’allerta meteo?

"Scrivere una bella lettera ai cittadini per ringraziarli di avere avuto fiducia. Non potremo dimenticare e li ripagheremo come meritano i sarsinati".