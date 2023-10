"La rigenerazione dell’area Sacta porterà opportunità economiche"

Dallo sblocco dell’area Sacta, traguardo che Gambettola si prefigge da mezzo secolo, il centro storico della cittadina potrà cambiare volto. E’ stato questo uno dei temi al centro del confronto tra la sindaca Letizia Bisacchi e il presidente di Confcommercio di Gambettola Francesco Tomasini e il responsabile Paolo Vangelista (nella foto) nuova tappa di una concertazione tra associazione e Amministrazione comunale a meno di un anno dalla fine del mandato.

La sindaca ha condiviso il progetto di rigenerazione dell’area Sacta che deve conciliare le esigenze di pubblico e privato e che trasformerà uno spazio contrassegnato dal degrado urbano in un polo aggregativo con nuove opportunità economiche. Confcommercio, che da sempre chiede la rigenerazione dell’area, ha auspicato che il progetto possa concretizzarsi nelle opere nella prossima legislatura che inizierà a metà del 2024. "Le attività che si insedieranno – ha osservato il presidente Tomasini – dovranno essere un valore aggiunto anche per rafforzare il centro commerciale naturale costituito dal cuore di Gambettola".

Sulla tariffa puntuale dei rifiuti, introdotta da Cesena, Savignano e Borghi, con non poche criticità emerse, la sindaca ha rassicurato che per il momento l’Amministrazione ha scelto di non introdurla, per verificare gli sviluppi che avrà negli altri comuni. Sugli interventi per le imprese la sindaca ha rimarcato come sul bilancio comunale i margini siano stretti in quanto incidono i costi dei rincari delle utenze (120 mila euro di spesa per l’illuminazione pubblica) e degli interventi di ripristino dopo l’esondazione del Rigossa, pari a 275 mila euro.

Vincenzo D’Altri