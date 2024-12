La rigenerazione urbana al centro del libro Strenna della Fondazione

È dedicato agli interventi di rigenerazione urbana realizzati nel territorio provinciale il libro strenna che le due Fondazioni Cassa di Risparmio di Forlì e di Cesena hanno realizzato insieme per il Natale 2024. La presentazione del volume si terrà oggi alle 17 alla sala Dradi Maraldi (via Tiberti 5). Al termine dell’incontro il volume sarà dato in omaggio a tutti i partecipanti. Introdotto da un saggio di Roberto Pasini dell’Università di Bologna, il volume illustra alcuni tra gli esempi più significativi di rigenerazione urbana sia di singoli edifici (dal San Domenico di Forlì al San Biagio di Cesena, dalla Rocca di Bertinoro a quella di Longiano) sia di aree produttive (dall’Arrigoni di Cesena all’Orsi Mangelli di Forlì).