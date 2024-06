La Righi Elettroservizi ha rilevato il 100% di Sei Sistemi

La Righi Elettroservizi di Mercato Saraceno, società leader nel settore delle soluzioni di automazione industriale, ha portato a termine la sua prima acquisizione, rilevando il 100% del capitale di Sei Sistemi Srl. L’operazione è stata supportata dalla controllante F&P Equity Partners assieme a Clessidra Capital Credit Sgr, in attuazione del piano di sviluppo delineato insieme al management di Righi Elettroservizi. Sei Sistemi, azienda basata a Imola e con un importante sito produttivo a Gerenzano, è leader nella fornitura di soluzioni di automazione industriale per i settori carta, plastica, gomma e lavorazione metalli, con un fatturato annuo superiore a 20 milioni di euro. Mauro Righi, co-fondatore e ceo di Righi Elettroservizi, ha dichiarato: "L’acquisizione di Sei Sistemi rappresenta un momento cruciale per Righi Elettroservizi, poiché apre nuove opportunità di espansione in segmenti industriali strategici e ad alto tasso di crescita. Con un forte focus sull’innovazione e la sostenibilità, Righi è pronta a guidare le imprese verso un futuro più efficiente, digitale e sostenibile". Maurizio Perroni, managing partner di F&p Equity Partners ha commentato così l’operazione: "Il primo passo di un percorso di crescita esterna di Righi Elettroservizi che ha come obiettivo l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi offerti per rispondere alle crescenti esigenze del mercato, l’allagamento dei settori di riferimento, il rafforzamento e l’ampliamento della squadra. Con questa acquisizione Righi supera i 100milioni di euro di fatturato e consolida la sua posizione di leadership come solution provider nel mondo dell’automazione industriale". Mario Fera, ad delegato di Clessidra Capital Credit Sgr, la quale affianca F&p Equity Partners tramite il fondo Clessidra Private Debt in qualità di finanziatore e azionista di minoranza, ha aggiunto: "L’investimento ci permette di consolidare il nostro ruolo come partner di riferimento per il gruppo nel previsto percorso di

crescita".