La rimpatriata a tavola a 65 anni dal diploma

Oggi hanno 84 anni, si diplomarono nel 1960 al Liceo scientifico Serpieri di Rimini. Si sono ritrovati a pranzo, a Misano Adriatico al ristorante Angelo Azzurro, Orfeo Silvagni, ingegnere di Savignano, Armando Semprini di Riccione, Bruno Zanotti di Santarcangelo di Romagna, Luigi Serpieri di Rimini e Giorgio Antoniucci originario di Sant’Angelo in Vado e oggi in California. Organizzatore il savignanese Orfeo Silvagni in occasione della visita in Italia del suo compagno di banco alle scuole superiori Giorgio Antoniucci.

Racconta Orfeo Silvagni, stimato non solo di Savignano ma da Cesena a Rimini: "L’occasione è stata la venuta in Italia di Giorgio Antoniucci. Finito il Liceo ha frequentato l’Accademia Navale insieme a due compagni di classe fra i quali Mario Buracchia diventato ammiraglio e fu comandante della nave italiana che partecipò alla Guerra dei cinque giorni. Durante la missione fu intervistato dal giornalista di Famiglia Cristiana che era sulla nave, gli disse che era assolutamente contrario alle guerre. L’intervista fu pubblicata e per ordine del Ministero della Guerra Italiano si dovette dimettere e andò a dirigere il comando della flotta navale di Mestre Venezia. Dopo aver lasciato l’Accademia, si iscrisse all’Università di Bologna alla facoltà di ingegneria elettronica e lavorò nell’ambiente dell’elettronica, venne assunto da una società canadese e per due anni lavorò al terzo piano di un palazzo sottoterra. Poi si traferì in California in una città della Silicon Valley dove fece una sua società per realizzare la componentistica elettronica, diventando un colosso del settore. Adesso è in pensione e si dedica alla produzione di vino e olio in California".

Orfeo Silvagni racconta anche degli altri tre compagni di classe: "Luigi Serpieri, detto Luigino, ha studiato ingegneria specializzandosi in impiantistica elettrica e riscaldamento guidando l’azienda del babbo e vive a Covignano di Rimini nel famoso Castellaccio che venne ristrutturato dopo la guerra. Bruno Zanotti laureato in legge ha fatto il segretario comunale in molti comuni tra i quali Longiano e Mercato Saraceno. A scuola fu l’unico a prendere 10 in un tema di italiano con professore lo storico Amedeo Montemaggi. Armando Semprini è stato presidente dell’Asl 41 di Riccione, assessore e vicesindaco dal 1993 al 1999. E’ stato albergatore e ha scritto il libro sulla storia di Riccione. Una giornata indimenticabile, alla nostra età non è facile essere ancora tutti attivi, consapevoli di avere ciascuno creato qualcosa di buono".

Ermanno Pasolini