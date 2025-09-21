Bologna centro dello sport

CronacaLa rinascita degli oratori: "Frequentati da migliaia di ragazzi, il divertimento avvicina alla fede"
21 set 2025
ANDREA ALESSANDRINI
Cronaca
  4. La rinascita degli oratori: "Frequentati da migliaia di ragazzi, il divertimento avvicina alla fede"

Tra le realtà parrocchiali più attive spiccano Villachiaviche, Case Finali, Borello, Osservanza e Crocetta "Boom dei centri estivi e delle attività sportive". Promosse con il quartiere anche le veglie per gli anziani .

Il centro estivo della parrocchia dell’Osservanza, con parroco don Fabrizio Ricci, visitato dal vescovo. Antonio Giuseppe Caiazzo

Mentre i presidenti di quartiere cesenati invocano luoghi di aggregazione per i giovani contro dispersione e dipendenze, sarebbe utile a tutti – per tirarsi su il morale – un open day in alcuni oratori diocesani, ambiti di crescita educativa che pullulano di attività comunitarie per i ragazzi e per tutte le fasce d’età. Ciò non avviene in tutte e 87 le parrocchie, ma neanche in poche. Conta molto il prete. A Villachiaviche e Gattolino, ad esempio, l’amatissimo parroco don Daniele Bosi sta dando un impulso straordinario alle opere in una comunità parrocchiale di centinaia di persone, coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti e anziani. E altre parrocchie non sono da meno, oltre a quelle che citeremo.

"La parrocchia dell’Osservanza è diventato un polo cittadino di aggregazione ed educazione per i giovani e di tutti coloro che bussano alla porta del convento – condivide don Fabrizio Ricci, parroco dell’Osservanza –. Tre le iniziative di punta il centro estivo di dieci settimane per bambini e giovani, i cammini annuali di Azione Cattolica per i ragazzi di medie e superiori e le convivenze in parrocchia. I valori che caratterizzano le nostre proposte sono accoglienza, cura, accompagnamento, legalità, accettazione di sé, fatica fatta insieme, coraggio di crescere e accettare le sfide della vita, bene comune, vita come servizio al prossimo, la gratitudine e la gratuità".

Don Fabrizio Ricci è anche un insegnante assai benvoluto dagli studenti come da tanto tempo lo è don Giovanni Savini, parroco a Borello, un’altra comunità ricca di attività. "I nostri ragazzi oggi sono tanto, troppo impegnati anche qui in campagna – mette in luce - con un affaccendarsi esagerato di attività e quindi bisogna fare breccia con una compagnia che li riconduca al senso di loro stessi. L’aiuto dei laici adulti è fondamentale per il nostro oratorio".

Don Marcello Palazzi, a Case Finali, non solo è molto amato dai parrocchiani, ma ne attira da fuori territorio. Troppo lungo elencare le iniziative che fidelizzano le centinaia di giovani. "Con il quartiere - spiega – abbiamo organizzato questa estate le veglie del martedì per anziani soli che dimostrano come la parrocchia sia luogo di aggregazione per tutti. Il bar è utile? Gestito nel modo giusto sì, come il nostro circolo Acli"

Anche il carisma verso i ragazzi di don Filippo Cappelli, parroco di Budrio, Badia e Crocetta, non è in discussione. "L’oratorio accoglie tutti – sottolinea – per proporre il percorso di fede. Abbiamo allungato il centro estivo per i ragazzi all’intera stagione. Hanno partecipato 400 i bambini accuditi da 108 educatori. La nostra sfida è anche essere attrattivi e fantasiosi nelle attività. Ora faremo un cineforum sull’intelligenza artificiale. Nei locali abbiamo anche la saletta con la play station e anche quella è un’esca per attrarre al percorso educativo".

