La rinascita del Cesena, dalla tragedia dell'alluvione alla gloria della promozione in serie C

Graziosi

Fuori dal fango. Del fallimento e della serie C. Ma anche quello del 16 maggio. Per Cesena e il Cesena questa promozione segna una doppia rinascita. La società bianconera risorta dalle ceneri si è ripresa sul campo un posto nel calcio che conta dopo una cavalcata da record. Una promozione però che premia tutta la città a dieci mesi da quell’alluvione che l’ha piegata ma non spezzata e di cui ancora oggi porta i segni e le ferite. La festa culmina proprio a Pasqua. Ma non ci sono miracoli o sorprese. Solo il duro lavoro. Quello di mister Toscano e del suo staff che hanno forgiato e guidato un gruppo capace come non mai di dominare il campionato. L’esperienza dei veterani accoppiata a una banda di ragazzi terribili che si sono già guadagnati un posto nella storia bianconera e nel cuore dei tifosi. Sul successo c’è anche, nitido, il marchio degli americani. Arrivati poco più di due anni fa, ci hanno messo un po’ ad ambientarsi. Ma quando hanno capito la passione di questa terra ne è scaturita un’alchimia vincente. L’asticella ora si alza e il loro compito si fa ancora più difficile: il salto di categoria impone un impegno ancora più massiccio. Perchè, come canta l’encomiabile curva Mare, la capolista se ne va. Finalmente in serie B.