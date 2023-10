La rinascita delle Cucine popolari

All’indomani dell’esondazione del Savio il sogno delle Cucine popolari – un luogo dove ci si ritrova tutti a tavola in convivialità, senza distinzioni, e alla fine paga solo chi può – sembrava già svanito. I locali del Don Baronio sommersi dall’acqua; forni, apparecchiature e mobili distrutti e inservibili. Ma i volontari non si sono lasciati abbattere. Hanno continuato a servire pasti agli sfollati. E da oggi, dopo una mobilitazione di sostenitori in tutta Italia, ripartono dalla mission originaria: non una semplice ‘mensa’, ma un ristorante vero che dispensa cibo e relazioni umane. Una bella storia di rinascita e ripartenza.