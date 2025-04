La rinascita dell’ex zona Bronx. Festival al parco della Fornace

Gli esempi virtuosi mettono di buon umore. Quello che è accaduto al parco Fornace Marzocchi è uno di quelli più conclamati: la collaborazione tra pubblico e privato negli anni ha portato a una rinascita virtuosa di un’area che non a caso in passato si era guadagnata a il nomignolo di ‘Bronx’ e che invece ora ha cambiato radicalmente volto grazie anche all’apertura di un chiosco (ora Incanto, una delle realtà che fanno capo al gruppo Social Food Experience) che tra il verde, le rinnovate aree giochi e i percorsi per chi ama passeggiare o correre, ha riportato nel quartiere le giuste frequentazioni.

"Il bello fine a se stesso non basta – ha commentato a riguardo l’assessore alle attività produttive Lorenzo Plumari presentando le iniziative in procinto di avviarsi in zona –: serve aggiungere quei tasselli frutto di un lavoro comune che possano portare alla piena riqualificazione. Non è a caso che anche l’importante progetto di restyling della stazione ferroviaria ruota su questo aspetto: bene rendere più bella la zona, ma il passo aggiuntivo imprescindibile è quello di riempirla di vita e di attività virtuose. Anche in quell’area stiamo lavorando per creare una situazione analoga a quanto accaduto alle Vigne. Non basta: i nostri parchi urbani hanno un grande potenziale e in quest’ottica intendiamo rilanciare il progetto di Cesena Green City a tutti i mesi dell’anno, incentivando tutte le altre realtà che vorranno farlo, a organizzare eventi all’aria aperta. Eventi della città e per la città".

Come ‘Cesena in Fiore’, che sabato 3 e domenica 4 maggio celebrerà la primavera, la convivialità e le eccellenze del territorio. Organizzato da Incanto in collaborazione con La Cantina di Cesena e ‘Radicare’ e patrocinato dal Comune, l’appuntamento si candida a essere un’occasione per valorizzare le energie locali unendo imprese, artigiani, famiglie e associazioni. "Ringrazio Nicole Poggi di Radicare, Roberta Basile del Gruppo Social Food - Incanto ed Edoardo Giunchi della Cantina di Cesena – ha aggiunto Plumari – per aver ideato e realizzato questo evento, che sono certo potrà crescere negli anni. L’idea è giusta e il luogo è quello giusto".

Durante i due giorni del festival, il Parco si animerà con degustazioni di vini, proposte gastronomiche, mercatini di fiori e prodotti artigianali, musica dal vivo e attività per bambini. Il programma inizierà sabato alle 17. Incanto proporrà menù a base di cibi freschi, accompagnati alle proposte della Cantina di Cesena e dal gelato artigianale di Leoni. Alle 18 ci sarà il concerto afro-brasil di Caracoles Live Band, mentre per tutta la giornata saranno attivi i punti vendita del Garden Battistini, di Orticà e della Cantina di Cesena. Domenica alle 16 ci sarà un laboratorio per bambini con la Fattoria Sociale Equilandia: cura e passeggiata con i cavalli. Costo: 10 euro. Alle 17 torneranno le proposte di cibo e vino e alle 18 chiuderà il dj set con Toffolo Muzik.