La rinascita dopo la tempesta. Riaprono due negozi al Lungosavio

"I capi dei clienti erano rimasti sommersi dal fango. Era il periodo del cambio stagione, molti clienti avevano portato imbottite, coperte e cappotti, tutti finiti sommersi a causa dell’alluvione". Sono passati 4 mesi da quando la lavanderia Lava&Cuce, con sede al centro commerciale Lungosavio di Cesena, è rimasta completamente sott’acqua. "Da ieri siamo tornati a vivere – spiega il titolare dell’attività Andrea Bianconcini – finalmente abbiamo riaperto. E’ stata dura, ma ce l’abbiamo fatta". Un evento, quello del 16 maggio, che nessuno si aspettava e che ha colto impreparati anche i titolari della lavanderia che si sono ritrovati con molti capi danneggiati. Lava&Cuce ha riaperto con grande gioia la sua seconda sede presso il centro commerciale Lungosavio. Insieme ad Andrea Bianconcini, titolare dell’attività, era presente al momento dell’apertura anche Marco Boscherini, responsabile di Cna Servizi alla Comunità Forlì-Cesena. Da anni, Lava&Cuce, si è distinta per la sua capacità di essere all’avanguardia, utilizzando macchinari di ultima generazione, combinati con strumenti digitali per far fronte alle necessità e richieste della clientela, come l’aver sviluppato un’app che gestisce il ritiro e la consegna a domicilio dei panni. Andrea Bianconcini, insieme ad Alessia Ferri, gestiscono le sedi situate al centro commerciale Punta di Ferro di Forlì e a Cesena.

Dopo l’alluvione che ha causato danni ingenti a tutta la struttura e alle attività del centro commerciale Lungosavio finalmente da ieri è venuto il momento di riaprire anche per Primigi Store, il negozio di abbigliamento per bambini della galleria. "Non è stato un periodo facile – commenta il titolare Nancy Bartolini – per i drammatici avvenimenti dello scorso maggio e per i pochi fondi che sono stati messi a disposizione delle attività commerciali. La nostra è probabilmente la zona commerciale più colpita del Cesenate, ma nonostante tutto, rimboccandoci le maniche, siamo ripartiti anche grazie al supporto di molti tra cui la Confesercenti che ci ha aiutato a riprendere in mano la situazione. Riapriamo con il solito entusiasmo, lasciandoci alle spalle i drammatici giorni dell’alluvione".

Annamaria Senni