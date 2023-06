La ripartenza "È dura, servono gli indennizzi"

di Andrea Alessandrini

A poco più di un mese da quel martedì 17 maggio inciso nella memoria dei romagnoli, ci sono ancora imprese cesenati chiuse perché fortemente danneggiate dall’alluvione, che stanno faticosamente cercando di rimettersi in carreggiata, ma c’è anche è riuscito o sta riuscendo a rimettersi in sesto, come due aziende di via Zuccherificio, la strada adiacente al fiume Savio che le ha inondate, entrambe storiche e parte viva della storia di Cesena: ’Rossi Abitare’ fondata nel 1954 con lo stabilimento in via Savio e poi trasferitasi nell’immobile di proprietà in via Zuccherificio e il ristorante ’Pitto’, uno dei più antichi e gloriosi del centro urbano che vide gli albori nel 1961 e che ha servito generazioni di cesenati.

Sono imprese che legano insieme generazioni di cesenati, il passato, il presente e, tutti si augurano, il futuro della città.

Gli imprenditori si sono rimboccati le mani, hanno buttato il cuore oltre una sfilza di ostacoli e, pungolati dall’orgoglio romagnolo, tornano a lavorare. Piegati ma non abbattuti, si rialzano.

"Sono riaperture importanti – commenta il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani –, anche perché rimettono in circolo la fiducia. L’auspicio è che le aziende danneggiate possano ricevere presto gli incentivi, così come le famiglie vittime di allagamenti e frane. La nostra associazione ha censito i danni subiti dalle imprese associate, attendiamo gli indennizzi e proseguiamo con la nuova ripartenza, sfida in cui le imprese si stanno specializzando: dopo la pandemia, l’alluvione".

"È un grande piacere ed una buona notizia che salutiamo con soddisfazione questa duplice riapertura – rimarca il direttore di Confesercenti cesenate Graziano Gozi –. Auspichiamo che tutte le attività costrette alla chiusura possano riaprire al più presto e confidiamo possano concretamente contare su adeguati ristori da parte degli enti preposti. A tutte le imprese colpite dall’alluvione i migliori auguri per una grande ripartenza e Confesercenti è loro accanto"".