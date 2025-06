La riscoperta di Porta Figarola. Mostra di foto e festa di strada

Un tuffo nel passato per riscoprire l’antica Porta Figarola, che sorgeva in via Manfredi. Era (fu demolita nel 1867, dopo aver cambiato nome nel 1684 in Santa Maria) uno dei cinque accessi alla città, in aggiunta alle due cosiddette ‘Portazze’, che si snodavano lungo la cinta muraria alla fine del XIV secolo. Un monumento invisibile che si riaffaccia alla memoria collettiva grazie alla mostra corredata da piccoli eventi con tanto di festa finale, curati dall’Ex Bar Cristina del cantautore Lorenzo Kruger. Al via sabato con l’inaugurazione alle 18 della collettiva fotografica che, attingendo dagli scatti d’epoca di ‘Cesena di una volta’ (il più vasto archivio di immagini storiche della zona), propone cinque visioni contemporanee al femminile del capoluogo romagnolo. Le autrici sono Claudia Delia, Valentina Grilli, Marcella Magalotti, Michela Mariani e Chiara Pavolucci. A conclusione dell’esposizione, sabato 5 luglio, si terrà in strada una vera e propria ‘sagra in miniatura’: lungo l’ultimo tratto della via, dove sorgeva la porta, andrà in scena un momento paesano di convivialità - la ‘Festa Figarola’ appunto - con cibo, musica, buskers, djset dalle 18 fino a mezzanotte. "La porta ha origini antiche ed è citata nella ‘Descriptio Romandiole’ del 1371 – racconta lo storico Franco Spazzoli –. Era chiamata così per la presenza di alberi di fichi e anche di Santa Maria perché vi usciva la via che conduceva alla Basilica del Monte. Portava anche alla chiesa francesca dell’Osservanza e per questo viene nominata da Fantaguzzi nel suo ‘Caos’". Domenica 22 giugno dalle 19 si tiene ‘Dialettica’, chiacchiere tra i poeti romagnoli Francesco Gabellini e Nevio Spadoni, seguono alle 21 le letture di Ilario Sirri in ‘Ai sem tott?’. Il 23 giugno alle 21 l’attore e autore cesenate Denis Campitelli svelerà i segreti di come ha insegnato il vernacolo romagnolo al collega Luca Marinelli, interprete del Duce nella serie Sky dell’anno ‘M il figlio del secolo’. Il 27 giugno alle 21 il neonato studio creativo Pongo, sempre in via Manfredi, ospita il talk di storie su Porta Figarola con Bruno Giordano e Franco Spazzoli di ‘Cesena di una volta’, e il 4 luglio alle 20 è la volta del torneo di Maraffone. "L’idea è di creare un’apparizione, come se questa celebrazione fosse sempre esistita. Le cinque fotografe hanno guardato Cesena attraverso il tempo e ne sono riemerse riportando alla luce una tradizione dimenticata", spiega Lorenzo Kruger. Porta Figarola racchiude anche un piccolo mistero. "Accanto alla porta, a un lato di via Manfredi, in una nicchia che un tempo probabilmente conteneva un’immagine sacra, venne scritta da una mano anonima una data: 13 febbraio 1889, quella della morte di Eugenio Valzania", sottolinea Spazzoli.