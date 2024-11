La riunione dei diplomati del 1994 all’istituto commerciale ‘Serra’

Dopo 30 anni si ritrovano per una serata di amicizia e ricordi. Qualche giorno fa gli ex diplomati del 1994 della sezione 5F dell’istituto Tecnico Commerciale ‘Renato Serra’ di Cesena si sono ritrovati al ristorante ‘Quel Castello’ di Diegaro. Questi i partecipanti alla rimpatriata: Elisabetta Cucchi, Alessandro Ronconi, Annalisa Campana, Alessandra Riva, Valentino Ridolfi, Cristina Bagnolini, Chiara Borghetti, Elisa Dall’Ara, Michela Maldini, Elisa Minotti, Marco Biondi, Valentina Abbondanza, Alessandro Sacchi. Si è trattato di un modo per ritrovarsi dopo tanti anni, considerato che alcuni non si vedevano da quei giorni dell’esame di maturità. Tanti aneddoti, ricordi, battute e un pensiero per coloro che non hanno potuto partecipare.

