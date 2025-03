La rivelazione di Sanremo Lucio Corsi a Villa Torlonia il 30 agosto

Ha entusiasmato il pubblico a Sanremo dove ha conquistato il secondo posto, mietendo anche consensi tra i critici per la sua formula musicale e d’immagine che mixa il rock d’autore con le sonorità folk. Lucio Corsi, il cantautore toscano lancia il suo disco ‘Volevo essere un duro’ con l’annuncio del concerto a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli sabato 30 agosto. Sarà l’unica trappa romagnola del suo tour estivo nell’ambito del festival ‘Acieloaperto’.

Nel tour Corsi presenta il suo nuovo disco in uscita il 21 marzo. "‘Volevo essere un duro’ è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore – ha spiegato il cantautore – È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)".

Si tratta del sesto annuncio di Acieloaperto 2025, che arriva dopo quello dei Meute, che suoneranno mercoledì 9 luglio alla Rocca Malatestiana, dell’accoppiata Wolfmother e Dirty Honey di giovedì 10 luglio, sempre a Cesena, dove si esibiranno anche le Wet Leg mercoledì 16 luglio, e Marco Castello giovedì 16 luglio, e dei Franz Ferdinand, attesi sul palco di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli venerdì 29 agosto.