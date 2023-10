La riviera abbatte le barriere per i disabili e le loro famiglie

Oggi alle 15 presso al Palazzo del Turismo di Gatteo Mare si terrà un incontro pubblico di presentazione del progetto "In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me". Gli obiettivi principali del progetto sono favorire il turismo accessibile sulla riviera romagnola, migliorare la capacità di accogliere i viaggiatori con disabilità e i loro familiari, sostenere gli operatori e le strutture turistiche e museali che si occupano di questo segmento turistico o intendono farlo. Il progetto "In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me" è iniziato a settembre 2022 e terminerà all’inizio di settembre 2024. Il finanziamento complessivo è di oltre 1,7 milioni di euro su due linee di azione: la prima mira a sistematizzare nel portale web Emilia Romagna Turismo tutte le informazioni utili agli ospiti, dai servizi garantiti dalle strutture ricettive e sanitarie, alle opportunità di svago, crescita culturale e attività sportiva. La seconda punta al miglioramento strutturale dell’accessibilità nei comuni costieri, alla formazione di personale specializzato nell’accoglienza di ospiti con disabilità e alla promozione online dell’offerta di turismo accessibile della Riviera. Le azioni previste sul territorio richiedono il coinvolgimento di strutture ricettive, imprenditori in campo turistico, gestori di stabilimenti balneari ed associazioni di categoria. Aprirà l’incontro Roberto Pari (nella foto), sindaco del Comune di Gatteo. Seguirà la presentazione di una ricerca sul mercato del turismo accessibile.

e.p.