La riviera fa il giro del mondo sui social

I blogger europei invitati in Romagna la scorsa estate contribuiscono a promuovere Cesenatico e la riviera. Hanno infatti già ottenuto migliaia di visualizzazioni i diversi servizi realizzati dai blogger tedeschi, olandesi e polacchi, ospitati dal Cesenatico Camping Village e da altre strutture del Consorzio Camping & Natura Villages, che hanno permesso di costruire un calendario di escursioni ricco, integrato e certamente stimolante. In quattro diversi momenti della stagione balneare, gli influencer hanno visitato Cesenatico, Riccione, Casal Borsetti e Punta Marina, spaziando poi dalla spiaggia alle colline di Cesena e alle città d’arte, e partecipando a corsi di piadina e appuntamenti enogastronomici per gustare i piatti tipici del territorio. Le immagini e i video di queste esperienze stanno facendo il giro del mondo, contribuendo a promuovere i campeggi di Cesenatico e della altre località della riviera. In questo progetto il consorzio dei campeggi e dei villaggi è sostenuto da Apt Servizi e dalle Dmo e Dmc delle varie spiagge. La scelta è quella di puntare su mercati esteri tradizionali come la Germania e l’Olanda, ma di investire anche in quelli emergenti come la Polonia, che a Cesenatico sta già dando parecchie soddisfazioni. I servizi realizzati sui canali dei blogger stranieri confermano che Cesenatico e le altre località sono piaciute, come testimonia Carlo Ravaioli, presidente del consorzio. Un ruolo importante a Cesenatico lo hanno avuto anche il parco Atlantica e il Museo della Marineria, mentre fra le altre realtà romagnole sono state significative Mirabilandia, Po Delta Tourism, Ravenna Incoming, Casa Artusi, Promhotel Riccione, cooperativa Atlantide, Discover Cervia e Visit Rimini.

Terzo Martinetti, titolare del Cesenatico Camping Village e del Pineta sul Mare, in qualità di vicepresidente di Faita Emilia-Romagna crede nel progetto: "Unire le forze per promuovere il turismo all’aria aperta è fondamentale, anche perchè le nostre strutture, oltre a ospitare molte famiglie del centro e nord Italia, sono interessate ad intercettare il pubblico dei turisti provenienti dall’estero. A Cesenatico siamo soddisfatti di avere già un nutrito numero di famiglie e di giovani turisti stranieri, perchè offriamo tutti i servizi dei moderni villaggi e una località dove ci sono tante belle cose da vedere e da sperimentare. Anche per la stagione 2025 vogliamo investire nella promozione, utilizzando sia i mezzi di comunicazione tradizionali, quanto le nuove forme che consentono di raccontare al meglio il territorio e le nostre offerte".

Giacomo Mascellani