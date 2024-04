La riviera non trema. Eventi e tornei sportivi più forti del maltempo

Il tempo incerto e le basse temperature hanno penalizzato l’afflusso turistico in riviera per il ponte della Festa della Liberazione, ma ci sono operatori che hanno lavorato bene. I tornei sportivi, come il trofeo "Mirabilandia Youth Festival" di calcio che ha portato duemila persone dam tutta Italia per l’organizzazione di Arcadia Tour Operator, e l’edizione 2024 di Azzurro come il pesce, la kermesse gastronomica organizzata dal Comune di Cesenatico assieme a Confesercenti e Confcommercio, hanno portato ancora una volta tante famiglie al mare. Siamo in bassa stagione, il meteo non aiuta, la tintarella ancora non si prende, ed allora la differenza la fanno gli eventi. Con le temperature basse ancora non sorridono i balneari, mentre alberghi e ristoranti se la cavano. Manuel Vernocchi dell’Hotel Miramare e del New Bristol, è soddisfatto ma ha risentito del meteo: "Abbiamo lavorato abbastanza bene in entrambe le strutture, anche se la maggior parte dei turisti ha scelto di prenotare due giorni; il ristorante Capo del Molo ci ha dato soddisfazioni, ma le condizioni del tempo hanno impedito di ospitare i buongustai nella pedana esterna su viale Carducci. Per il ponte del 1° maggio confidiamo nel last minute, mentre abbiamo molte prenotazioni dal 3 al 5 maggio per i tornei sportivi in calendario in piazza Andrea Costa".

I campeggi hanno lavorato forte, legando la promozione agli eventi: "Al Cesenatico Camping Village e al Pineta sul Mare abbiamo ospitato oltre 4mila persone arrivate dalla Pianura Padana e qualche straniero da Germania e Polonia – dice Terzo Martinetti – occupando tutte le case mobili e le piazzole dei camper. All’attività promozionale per il ponte del 25 aprile, abbiamo abbinato le convenzioni con Azzurro come il pesce, con due stand in cui i nostri ospiti avevano sconti speciali sui piatti che sono stati molto apprezzati. In proiezione abbiamo molte richieste per il 1° maggio". Anche il ristorante e la locanda Remare hanno lavorato: "Il meteo ci ha penalizzato – dice Giacomo "Jack" Domeniconi, titolare assieme alla moglie Alessandra Battistini – impedendoci di lavorare con la pedana sul porto, ma il ristorante ha comunque ospitato molti clienti provenienti dall’Emilia, le province lombarde di Milano, Brescia e Bergamo, i toscani dell’Appennino, veneti e anche qualche friulano; confidiamo di iniziare a lavorare in maggio con gli spazi esterni. Le camere della locanda sono sempre state tutte occupate da persone che apprezzano la vista sul porto". Il ristorante 12 in via Armellini è stato fra i locali più gettonati, per la gioia di Maurizio Chiarucci e della moglie Rossella: "Molti turisti ci hanno scelto e fra questi ci sono quelli affezionati ma anche tanti nuovi, soprattutto dalla via Emilia arriva tanta gente, che scelgono Cesenatico per andare a mangiare il pesce. Abbiamo messo pochi tavoli fuori, per il meteo, ma anche per le difficoltà a reperire il personale. Anche noi con le camere siamo contenti, perchè abbiamo una bella clientela che apprezza la location del Museo della Marineria". Michele Franciosa del Cucinadimare vede invece il bicchiere mezzo vuoto: "Le temperature basse non hanno aiutato e abbiamo lavorato solo coi pochi tavoli all’interno; qualcuno è riuscito a consumare il pranzo all’aperto, ma è un peccato non poter allestire i gazebo per riscaldare gli ospiti e lavorare in condizioni migliori come meritiamo".

Giacomo Mascellani