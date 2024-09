Spazi per sport e intrattenimento, il lungomare di Cesenatico cambierà volto: ecco come

Cesenatico, 2 settembre 2024 – Cesenatico si prepara all’inizio di un progetto che trasformerà radicalmente il lungomare viale Colombo nella zona delle colonie di Ponente. Un chilometro di costa sarà completamente rinnovato, dal canale Tagliata fino all’intersezione con via de Varthema, coinvolgendo anche i cosiddetti "stradelli", le vie che portano al mare, trasformando quelli che oggi sono soltanto dei punti di passaggio, in veri e propri poli attrattivi, caratterizzati da ampi spazi per l’attività fisica, lo sport all’aria aperta e l’intrattenimento.

L’obiettivo è quello di valorizzare il cosiddetto waterfront, riqualificare e mettere in sicurezza il tratto terminale della foce del Tagliata, creare nuovi spazi urbani per la mobilità sostenibile, con percorsi ciclo-pedonali, l’implemento di dotazioni urbane con una particolare attenzione al verde e ad una adeguata illuminazione che renda la zona ancora più sicura. Questo progetto di rigenerazione sarà importante anche per la difesa dalle alluvioni e per la salvaguardia dell’arenile, con sistemi di protezione ambientale della costa e dell’insediamento urbano. Fra le novità c’è una pista ciclo pedonale che percorrerà tutto il chilometro di lungomare, mentre i parcheggi saranno a raso. Ci saranno ampi spazi riservati alle attività per il tempo libero e allo sport.

Il progetto prevede tante soluzioni dettate dalla sostenibilità ambientale, con l’indicazione di un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone, per ridurre le isole di calore; l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e dai colori chiari e caldi delle terre per migliorare il microclima urbano, e l’utilizzo di giardini della pioggia per ovviare al tema delle bombe d’acqua. Nel progetto è prevista inoltre la creazione di un sistema di dune sia per la definizione estetico funzionale degli stradelli a mare, sia per la creazione del sistema di difesa costiero con dune a goccia o falciformi.

I lavori inizieranno tra un mese e si partirà dal canale Tagliata, con un intervento di protezione e maquillage, per rivestire e mascherare le palancole d’acciaio, con la messa in opera di pannelli prefabbricati rivestiti in mattoni a faccia a vista, per riprendere le tipologie del porto di Cesenatico. Verrà inoltre creato ai due lati delle sponde un percorso pedonale largo un metro e mezzo. Il progetto è stato realizzato dallo studio "Laprimastanza" di Montiano ed i lavori saranno eseguiti da un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole e Consorzio Edili Artigiani Ravenna, che si è aggiudicato l’appalto da 5,2 milioni di euro. L’obiettivo è ultimare i lavori del primo stralcio entro la primavera del 2025.