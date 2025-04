La riviera si mette in moto: "Sarà una Pasqua con i fiocchi, tante prenotazioni"

Dopo un inverno mite e un inizio di primavera dal tempo sempre incerto, in riviera si scaldano i motori per la Pasqua che quest’anno "cade alta" e si festeggia domenica 20 marzo e lunedì 21 aprile. C’è parecchio fermento e le prenotazioni non mancano, tant’è che molti albergatori hanno deciso di aprire in last minute, per il fatto che alcuni colleghi sono già pieni e ci sono i presupposti per lavorare bene, anche in virtù del fatto che si apre ufficialmente l’anno dei ponti, che offre l’opportunità di trascorrere delle mini vacanze prendendo pochi giorni di ferie.

A Cesenatico, dove sono presenti circa 300 strutture ricettive, a Pasqua ne saranno aperte quasi 200, fra cui 27 hotel e residence aperti tutto l’anno, 130 alberghi e residence che apriranno appositamente a Pasqua, oltre 31 affittacamere e B&B, ma si potrebbero aggiungere altre strutture ricettive. Manuel Vernocchi che assieme alla famiglia gestisce tre alberghi, ha una visuale ottimale, con il quattro stelle Hotel Miramare, il tre stelle New Bristol e il due stelle Domus Mea: "I segnali sono buoni e ci sono tutti i presupposti per fare una grande Pasqua. Verranno clienti affezionati che solitamente scelgono la nostra località anche per le vacanze estive, ma anche tante famiglie e coppie che vogliono semplicemente fare la Pasqua al mare. Il New Bristol che è il più grande dei nostri tre alberghi, ha già le camere esaurite, e siamo soddisfatti anche al Miramare, dove ancora c’è della disponibilità, ma ci sono parecchie richieste e contiamo di fare il pieno anche qui".

Il Cesenatico Camping Village inaugura la stagione alla grande, forte del fatto di avere un ottimo collegamento con il centro di Cesenatico e di essere l’unico villaggio con la piscina semiolimpionica riscaldata. Il patron Terzo Martinetti ed il procuratore speciale della società Lorenzo Martinetti, vedono un buon ponte: "Saremo aperti con le case mobili, i bungalow, le piazzole per i camper e tutti i servizi, quindi bar, ristorante, market e gli stabilimenti balneari Villa Celeste e Bagno Camping. Siamo quasi al completo e sarà una Pasqua col botto. La piscina riscaldata consentirà ai nostri ospiti di fare il bagno in aprile e maggio".

Anche Andrea Falzaresi della catena Club Family Hotel, in via straordinaria avrà delle strutture aperte a Pasqua: "Abbiamo deciso di aprire il Tosi Beach di Cesenatico e il Club Family Hotel Riccione, cogliendo l’opportunità della Pasqua che cade avanti e poi ci sono tutti ponti ravvicinati dal 18 aprile al 4 maggio, che ci fanno ben sperare. Siamo contenti, le prenotazioni ci sono, anche se non siamo sold out. A mio avviso tutto dipenderà dal meteo, perchè se sarà previsto sole, con il last minute registreremo il tutto esaurito".

Oltre agli alberghi, prevedono di lavorare forte anche i ristoranti sul porto canale e sul lungomare, i locali dedicati ai giovani e quelli specializzati in aperitivi e gettonati anche da un pubblico più maturo. In questi giorni tutti i ristoranti sul porto canale e i locali sul lungomare, hanno montato le pedane, per consentire agli ospiti di vivere all’aria aperta e respirare l’aria del mare. Anche nelle aree verdi, a partire dal Parco di Levante, è tornata finalmente l’aria di primavera.