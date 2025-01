La riviera si mette in vetrina a Stoccarda

Ci sono importanti imprenditori di Cesenatico, Gatteo a Mare e Savignano Mare, alla fiera Cmt di Stoccarda, dove si sta svolgendo il primo appuntamento internazionale dell’anno per la promozione turistica. Sino a domenica Stoccarda sarà al centro del mercato delle vacanze en plein air, viaggi e tempo libero. Gli operatori romagnoli promuovono in Germania la vacanza balneare, le bellezze della riviera, le tipicità enogastronomiche, il cicloturismo, arte e cultura. Sono 13 i privati presenti allo stand coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna all’interno della Caravan Motor Touristik (Cmt), e fra questi in rappresentanza della provincia di Forlì-Cesena ci sono il Cesenatico Camping Village, il Pineta sul Mare, il Family Club Hotel - Gatteo Mare e Cesenatico, l’agenzia viaggi Atico Mare di Adac Federalberghi Cesenatico, il consorzio Cesenatico Bellavita, il Club del Sole che ha sede a Forlì e il Camping Villaggio Rubicone di Savignano Mare. Gli altri operatori presenti sono Hotel Atlantic Riviera di Misano Adriatico, I Tre Moschettieri Camping Village ed il Park Gallanti Holiday Village di Lido di Pomposa, Camping Mare e Pineta e Marina Village di Ravenna, Comacchio, Ferrara e il suo Delta del Po, Consorzio Camping & Natura Villages di Ravenna e Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi.

Ai visitatori tedeschi sarà distribuito materiale informativo e promo commerciale, oltre alle tradizionali degustazioni dei prodotti gastronomici Dop e Igp. Il mercato tedesco è importante per la nostra riviera e a parlare sono i dati statistici dei primi undici mesi del 2024, dal 1° gennaio al 30 novembre, quando lungo i 110 chilometri fra Comacchio e Cattolica si sono registrati dalla Germania 333.574 arrivi (più 9,5 percento), e 2.130.751 presenze, con un più 10,3 per cento rispetto all’anno precedente. La Regione vuole incrementare ulteriormente queste presenze e ha investito in collegamenti aerei e ferroviari, di cui i turisti dalla Germania già da questa primavera possono usufruire.

Terzo Martinetti del Cesenatico Camping Village vuole portare più turisti stranieri in riviera: "La fiera di Stoccarda è tra le più importanti sia per la presenza di pubblico che di tour operator. C’è molto interesse e la partecipazione dei privati è sostanziale, in un grande stand ben allestito da Apt Servizi Emilia-Romagna. Noi abbiamo portato in fiera una nostra collaboratrice storica tedesca, Zoe Markus, molto esperta in questo settore". "Quello di lingua tedesca è un mercato importante – dice Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi – ed è significativa la tendenza di avere maggiori presenze dalla Germania. Si tratta di un ritorno importante ed è giusto investire in Germania, così come in Austria e in Svizzera".

Giacomo Mascellani