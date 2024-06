La riviera si veste di giallo e celebra il suo Pirata

Sono dedicate a Marco Pantani molte delle iniziative collaterali al Tour De France, che il 30 giugno vedrà la storica tappa Cesenatico-Bologna in ricordo proprio del "Pirata". In questi giorni sta facendo il giro del mondo l’immagine del campione stilizzata sui treni, ma è la sua città a rendergli omaggio. Marco negli anni ’90 dimostrò di essere uno dei più grandi ciclisti di sempre e nel 1998 fece la storica doppietta con le vittorie del Giro d’Italia e del Tour de France. Le immagini di quella estate di ventisei anni fa sono ancora vive negli occhi e nella mente di milioni di persone che hanno visto le trasmissioni e le fotografie del Pantani Day, quando 50mila persone fecero festa in piazza Andrea Costa nel centro di Cesenatico, per omaggiare l’atleta considerato il più forte scalatore dell’epoca moderna del ciclismo.

Pantani sulla storica tappa di domenica 30 giugno è sempre protagonista e Cesenatico la sera del 21 giugno in piazza Costa gli dedicherà La Notte Gialla, un evento straordinario che sarà condotto da Davide De Zan, con parecchi ospiti importanti, fra i quali Jan Ulrich, storico rivale del "Pirata" e grande campione, insieme ad altri due campioni, Mario Cipollini in presenza e Vincenzo Nibali in collegamento video. Sul palco sarà presente anche l’intera squadra della Mercatone Uno che vinse il Tour de France, per un grande momento di racconti, emozioni e ricordi. La serata trasformerà piazza Andrea Costa in un’esplosione di giallo, il colore iconico del Tour de France ed il preferito di Marco, attraverso uno spettacolo di varietà e l’allestimento di elementi scenografici di grande impatto visivo. Saranno inoltre proiettate le immagini di repertorio più significative, trasmesse sul megaschermo, con le imprese più significative, a partire dalle immagini della tappa del Giro D’Italia 1998 a Montecampione e la mitica tappa a Lex Deux Alpes al Tour de France 1998. Oltre alle testimonianze, sarà dato ampio spazio allo spettacolo e all’intrattenimento, con la musica di Matthew Lee, Francesco Baccini e Claudio Lauretta, mentre l’attrice comica Maria Pia Timo porterà alcune delle sue gag migliori.

La direzione artistica dell’evento sarà curata da Andrea Prada e la partecipazione a la Notte Gialla sarà libera e aperta a tutti. In queste giornate si stanno perfezionando altre iniziative, tra cui la pista ciclabile del centro di Cesenatico, nelle vie Saffi e Mazzini, che sarà dipinta di giallo.

