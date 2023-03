La Riviera vede rosa: "Pienone" Pasqua, fioccano le prenotazioni

di Giacomo Mascellani

Con il primo fine settimana di primavera in riviera inizia il conto alla rovescia per la Pasqua, una ricorrenza che storicamente rappresenta da sempre il primo test della stagione al mare. Fra gli albergatori, Riccardo Vernocchi dell’Hotel Miramare e del New Bristol Sport Hotel, è tra quelli più gettonati: "A Pasqua contiamo di avere tutte le camere esaurite, perchè stanno arrivando tante prenotazioni e le prospettive sono molto buone. Lavoreremo molto con famiglie provenienti dalle province dell’Emilia, della Lombardia e del Veneto, che sono i nostri territori di riferimento. Il mercato estero per noi inizierà subito dopo Pasqua, quando arriveranno dei gruppi provenienti dalla Germania e dalla Svizzera. Anche per i ponti ed i weekend successivi ci sono richieste e questo è di buon auspicio".

Il Cesenatico Camping Village ha riaperto i battenti questo fine settimana dopo la pausa invernale, come racconta il direttore Terzo Martinetti: "Ci apprestiamo a vivere un mese di aprile eccezionale, per il quale abbiamo ricevuto prenotazioni già nei mesi invernali. Confidiamo nel bel tempo e già nei primi weekend lavoreremo con gli stagionali fissi e con i frequentatori del villaggio che scelgono di trascorre le vacanze nelle nuove case mobili. A Pasqua ospiteremo circa 2mila turisti, di cui buona parte delle 500 famiglie di stagionali, per oltre 1.200 persone, ed abbiamo prenotazioni per oltre 600 persone provenienti dal centro e nord Italia, desiderose di raggiungere Cesenatico. Nelle settimane successive sono attesi anche molti camperisti. Dalle richieste di informazioni e prenotazioni, si percepisce un forte desiderio di tornare a vivere all’aria aperta e di godere le giornate di sole al mare in libertà".

Alessio Sassi dello storico Ristorante Giuliano è fra i locali più gettonati: "Da tre settimane abbiamo già esaurito sia per il giorno di Pasqua che a Pasquetta; è un periodo molto buono ed i week end in generale vanno alla grande. Purtroppo senza i dehor non possiamo ricevere più prenotazioni ed è un peccato dover dire di no a tante famiglie e tante coppie che desiderano pranzare e cenare sul porto. In prospettiva per la stagione vedo un’attività molto bella e vivace". Alessandra Battistini al ristorante Remare è fiduciosa: "Le prenotazioni per la Pasqua stanno andando benone e presto saremo al completo, così come ci sono molte richieste per il nostro B&B sopra il ristorante, che sta andando veramente forte. Nei fine settimana stiamo lavorando parecchio e molti clienti prenotano con largo anticipo e anche per più giorni. È bello vedere che c’è tanta voglia di mare, ma soprattutto ci sono desideri e apprezzamenti su Cesenatico". Michael Nardi del Cala Romeo, è fra i balneari che ha deciso di aprire nel fine settimana che precede la Pasqua: "Noi inaugureremo il 1° aprile e le sensazioni sono molto buone, abbiamo cambiato la brigata della cucina ed abbiamo già molte prenotazioni sia per il ristorante che per la spiaggia, anche se gli ombrelloni li avremo soltanto nella seconda parte di aprile, dopo che le dune di sabbia saranno spianate. A Pasqua regaleremo i lettini ai nostri clienti e se le condizioni del tempo saranno buone sono convinto che lavoreremo bene".