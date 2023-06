La Riviera vista con gli occhi di Pesaresi

Una mostra, due sedi espositive e un progetto che vede insieme Savignano sul Rubicone e Rimini per rivivere il viaggio nella riviera intrapreso negli anni Novanta dal fotografo Marco Pesaresi. Uno sguardo quello dell’artista riminese, scomparso nel 2001, capace di cogliere cambiamenti in atto e spaccati della società con i suoi eccessi, le sue solitudini, ma anche attraverso tradizioni e feste. E, con quella sensibilità, il fotografo restituisce anche il racconto di Rimini. Sono anni in cui la città è al centro della scena tra discoteche, mode e tendenze, ma dai suoi scatti emerge un altro volto, più malinconico: colpiscono la spiaggia deserta, il mare solitario senza bagnanti. Sono solo alcune delle migliaia di fotografie che l’artista realizza. A vent’anni da “Rimini”, la mostra postuma del 2003, ecco che la riviera viene rivista attraverso l’esposizione “Rimini Revisited. Oltre il mare. Marco Pesaresi”, a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, SI Fest, fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum. Un percorso complementare che inaugura nelle rispettive sedi il 24 giugno per rimanere in allestimento fino al 24 settembre: un dialogo fra le sale savignanesi di Palazzo Martuzzi (sala Allende) e quelle del Fellini Museum a Rimini. La mostra, a ingresso gratuito e accompagnata da un catalogo pubblicato da Nfc edizioni, nasce nell’ambito di un programma di valorizzazione del fondo fotografico dell’artista, donato al Comune di Savignano, un lascito che il sindaco Filippo Giovannini ha ribadito essere motivo di orgoglio. ’Rimini Revisited’ si configura come una rilettura critica del progetto del 2003 e si compone complessivamente di 173 fotografie: 100 scatti inediti allestiti a Savignano e 73 nella città felliniana (tra una parte delle immagini esposte nel 2003 e nuovi inserimenti), insieme a un video. Dai lavori di Pesaresi dedicati a Rimini scaturisce un grande affresco sulla “romagnolità”, le molteplici sfaccettature di un territorio “allargato”, come suggerisce il curatore Beltrambini, che si estende dal mare all’entroterra, tra piazze, mercati, feste nei paesi vicini e giovani che ballano. E proprio una foto iconica scattata nel locale Rio Grande a Igea Marina è stata scelta come immagine della mostra. "Nessuno in quell’attimo si sta guardando, una particolarità per cui fu premiata a Milano", ricorda Isa Perazzini, madre di Marco e instancabile custode della sua memoria, che condivide anche un suo insegnamento: "Mi ha detto che le foto si devono leggere e in questi anni credo di aver imparato a leggere la forza delle foto di Marco". Il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini spiega come l’opera di Marco trasmetta "la spensierata drammaticità di un’epoca solidamente ancorata ad una storia profonda, entusiasmante, commovente e a tratti struggente; la vita di questa terra generosa, la Romagna: forte, tollerante e intransigente. Un viaggio dentro una tempesta di emozioni".

Lina Colasanto