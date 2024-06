La rivoluzione francese della viabilità

A Cesenatico è iniziato il conto alla rovescia della storica tappa del Tour de France, la Cesenatico-Bologna del 30 giugno. A una manciata di giorni dall’evento è stata completata la distribuzione porta a porta di 8mila volantini informativi con le indicazioni su tutte le modifiche alla viabilità nei giorni di sabato 29 giugno e domenica 30 giugno, in quanto l’organizzazione del villaggio di partenza, la carovana e i il percorso dei corridori interesseranno diverse zone del territorio con importanti modifiche alla viabilità. Per quelle due giornate l’Amministrazione comunale ha disposto la gratuità della sosta in ogni zona della città, con ausiliarie e ausiliari del traffico che si godranno due giorni di ferie. Nello specifico dalle 8 alle 14 di domenica 30 giugno sarà vietata la circolazione in via Dino Ricci, viale Trento, viale Carducci tra viale Trento e piazza Costa, viale Roma, viale Saffi tra via Roma e il ponte Mazzini, via Armellini, via Gaza, viale Mazzini e viale dei Pini. Dalle 5 del 30 giugno sarà chiuso in entrata lo svincolo di viale Trento della Statale Adriatica e dalle 9 sarà chiuso in entrata lo svincolo di Ponente. Per raggiungere il centro città sarà possibile utilizzare il parcheggio di Piazzale della Rocca e muoversi da lì a piedi o in bicicletta. I quartieri di Valverde e Villamarina non saranno interessanti dalla corsa e sarà garantita la sosta e la circolazione. I giardini al mare sono percorribili e disponibili per la sosta che sarà gratuita. Il villaggio di partenza sarà allestito allo stadio comunale Moretti e attorno saranno istituiti divieti.

Da mezzogiorno di sabato 29 fino alle ore 17 di domenica 30 giugno, la sosta sarà vietata nelle vie Saffi, Trento, Torino, Milano, Ricci e Gastone Sozzi. Per il passaggio della carovana dalla zona di partenza in uscita da Cesenatico verso Cervia, verrà istituito il divieto di sosta in diverse direttrici della città, via Dino Ricci, viale Trento, viale Carducci, viale Roma, via Saffi, via Mazzini e via Armellini. Per il parcheggio della carovana pubblicitaria e altri mezzi al seguito del Tour sarà istituito il divieto di sosta in alcune aree della città, via Saffi, via Torino, il cavalca ferrovia ed il parcheggio adiacente la piscina comunale, inclusa anche l’area verde e sterrata. La sosta nel parcheggio adiacente al Bingo sarà interdetto da mezzogiorno di sabato 29 fino alle ore 14 di domenica 30 giugno. Contestualmente alla viabilità, c’è anche molto interesse riguardo alla logistica, in quanto in città si stanno realizzando due imponenti opere d’arte allo stadio comunale "Moretti" e nelle acque prospicienti piazza Costa ed inoltre deve essere tutto pronto per ospitare i 5 elicotteri ed i droni dell’organizzazione.

Giacomo Mascellani