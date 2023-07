La Rivoluzione francese finisce sotto processo

Processo alla Rivoluzione francese. Si terrà come ogni anno il 10 agosto alle 21 alla Torre Pascoliana. Protagonisti saranno Carlo Galli (accusa) e Antonino De Francesco (difesa). Presidente del tribunale Gianfranco Miro Gori inventore del processo e il verdetto sarà emesso dal pubblico presente. "Cittadini, vorreste una rivoluzione senza rivoluzione?". Se lo chiedeva nel 1792 uno che la rivoluzione la stava facendo per davvero, Maximilien Robespierre. A San Mauro Pascoli, nel tribunale popolare la domanda sarà più semplice: "La Rivoluzione francese è da condannare o da assolvere?". Detto in altro modo: è stata portatrice di libertà, uguaglianza e fraternità oppure fondamento dell’impero e incapace di risolvere le ingiustizie sociali? Sono i tanti interrogativi al centro della 23esima edizione del Processo promosso da Sammauroindustria che ogni estate mette alla sbarra un personaggio o un periodo chiave della storia dell’umanità.

Imputati eccellenti giovedì 10 agosto, appunto, sono quella serie di eventi che dal 1789 hanno cambiato il corso della storia. Saranno i partecipanti muniti di paletta a decidere se il cambiamento è stato nel bene o nel male. Di certo, la scelta non sarà semplice visto il parterre dei due ’contendenti’ sul tema. A guidare l’accusa sarà il politologo dell’Università di Bologna Carlo Galli, già in passato partecipante al Processo in occasione dell’imputato Machiavelli. La difesa della Rivoluzione francese è affidata ad Antonino De Francesco, ordinario di Storia moderna all’Università degli studi di Milano. Lo scenario dell’evento è sempre la Torre pascoliana memoria a San Mauro Pascoli, luogo dal forte carico simbolico: amministrata da Ruggero Pascoli, padre di Giovanni Pascoli, ucciso da ignoti proprio il 10 agosto del 1867.

Perché processare la Rivoluzione francese? Secondo Carlo Galli, la rivoluzione francese è altamente divisiva. Non soltanto divide la modernità dall’era contemporanea ma è divisa in sé stessa, in quanto non è una sola rivoluzione ma un insieme di rivoluzioni. Diverso il punto di vista del difensore Antonino De Francesco, secondo il quale puntare il dito contro la Rivoluzione francese significa accusare i principi fondativi della cultura europea e occidentale. Hanno detto i relatori nella presentazione, la sindaca Luciana Garbuglia, il presidente di Sammauroindustria Daniele Gasperini e l’inventore del Processo Miro Gori: "In fin de’ conti, il 1789, nella nostra Europa, con le sue parole d’ordine di libertà e di uguaglianza, dovrebbe essere una data condivisa, perché l’alba di un nuovo mondo che pur tra molte difficoltà è ancora vivo".

Ermanno Pasolini