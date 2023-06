La Rivoluzione francese sotto accusa

di Ermanno Pasolini

Imputato dell’edizione del Processo 2023 sarà uno degli eventi che ha lasciato una impronta indelebile nella storia: la Rivoluzione Francese. La serata di Sammauroindustria, in programma sempre il 10 agosto a Villa Torlonia, pone la sua attenzione a uno dei momenti centrali dell’umanità, dopo averlo fatto sei anni fa con un’altra rivoluzione, quella Russa, nel processo svoltosi nel 2017. Organizzato da ventidue anni da Sammauroindustria nel giorno dell’omicidio di Ruggero Pascoli, il 10 agosto 1867, il "processo" richiama storici e intellettuali da tutta la Penisola per un confronto su alcuni aspetti della storia che finiscono per toccare l’attualità. L’ultimo Processo (2022) ha visto alla sbarra un mito dell’antichità: Ulisse che è divenuto un libro, ‘Processo a Ulisse’, Ponte Vecchio Editore, curato da Gianfranco Miro Gori, ideatore del Processo. Il volumetto nelle 64 pagine raccoglie gli interventi di Mauro Bonazzi, professore ordinario di storia della filosofia antica e medievale a Utrecht (Paesi Bassi), che ha condotto l’accusa, e Giulio Guidorizzi, docente in passato alle Università di Milano e di Torino, che ha guidato la difesa. La presentazione del nuovo processo è stata fatta da Daniele Gasperini presidente di Sammauroindustria e da Gianfranco Miro Gori direttore dell’associazione. Ma soprattutto si è parlato del processo a Ulisse nel 2022 e del libro a proposito del quale ha detto Marzio Casalini, editore: "E’ il primo libro che ci è arrivato dopo la distruzione dell’alluvione. Per questo oggi avere Ulisse fra le mani è una emozione grandissima". Ha aggiunto la sindaca Luciana Garbuglia: "Ricordo che l’accusa nei confronti di Ulisse è stata pesantissima e mi è piaciuto questo processo". Ha continuato Miro Gori: "Io avrei votato per la condanna di Ulisse perchè i traditori vanno condannati. Assai di rado sono stati affrontati i tempi antichi: la prima volta nel processo a Cesare, la seconda in quello alla Romagna delle cinque marce su Roma. S’era risaliti, in quest’ultimo caso, indietro fino al IV secolo a.C., quando i galli senoni, che popolavano queste terre, scesero verso sud e, dopo aver travolto l’esercito romano inviatogli contro, conquistarono Roma. Odisseo coi latini diviene Ulisse e viene posto alle fondamenta della cultura occidentale come uomo curioso e assetato di conoscenza".

Ha concluso Miro Gori: "Quest’anno ho accolto il suggerimento del giornalista e storico Antonio Carioti di processare la Rivoluzione Francese che però ha tradito molte attese. Chiameremo due storici e politoligi che presenteremo entro un mese".