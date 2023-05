La Rocca si accende tra musica e cultura

di Luca Ravaglia

La Rocca Malatestiana di Cesena si appresta a vivere la prima estate del vero post pandemia, preparandosi allo stesso tempo a quello che dovrebbe essere il tanto atteso cambio di passo nella gestione della fortezza. In autunno infatti dovrebbe essere assegnato il nuovo bando, della durata quinquennale, un lasso di tempo che, dopo tanti ‘spizzichi e bocconi’ misurati in mesi, potrà finalmente consentire una progettazione di più ampio respiro. Non si partirà in ogni caso da zero, visto che l’associazione Jazzlife coordinata da Luca Di Luzio, attualmente al timone, è riuscita, non solo a presentare un cartellone di eventi di buon livello, ma anche - e forse soprattutto – a coinvolgere varie realtà del territorio, aspetto che potrebbe giocare un ruolo cruciale in una eventuale nuova candidatura al prossimo bando: "Ci stiamo pensando – ha commentato Di Luzio –, gestire la rocca non è facile, ma è molto stimolante, soprattutto se lo si riesce a fare in sinergia".

È lo spirito che caratterizza il programma della stagione alle porte e che si aprirà il 27 maggio con una mostra fotografica dedicata a Leonardo da Vinci alla quale si unirà una degustazione del Sangiovese Riserva Doc ‘Rocca di Cesena’ con la partecipazione dell’enologo Luca Maroni. Il 7 giugno a festeggiare l’ultimo giorno di scuola ci sarà Vincenzo Schettini, il ‘prof influencer’ che oltre a fisico è anche musicista. Il 28 giugno Umberto Galimberti incontrerà il pubblico con una serata dal titolo ‘Le emozioni. Una terra ancora abbastanza sconosciuta’ e il 26 luglio tornerà Paolo Crepet che affronterà temi vicini ai giovani.

A giugno, oltre ad ampliarsi l’orario di apertura garantendo le visite e la fruizione della corte della Rocca tutti i giorni anche in orario serale inizieranno gli eventi musicali dal vivo. Sarà protagonista anche la musica classica grazie alla collaborazione con l’Accademia Italiana del Clarinetto fondata da Piero Vincenti che ha scelto la Rocca come location della quarta edizione del ‘Festival Internazionale Clarinettomania: meeting per maniaci del clarinetto’ una manifestazione realizzata che porterà a Cesena dal 15 giugno al 9 settembre undici concerti con artisti italiani ed internazionali. La musica pop-rock torna con l’ormai storica rassegna ‘Rocca in Concerto’ dedicata ai tributi alle grandi band del rock, grazie alla collaborazione con l’associazione Micapoco Aps, mentre il Cesena Jazz Festival avrà di nuovo come location principale la Rocca Malatestiana. Infine torneranno i concerti all’alba sugli spalti panoramici, le serate jazz & wine e le visite guidate al tramonto. Il programma completo è consultabile su www.roccacesena.it.