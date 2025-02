"La Romagna del vino punti di più sul territorio"

Lorenzo Tersi, esperto di vini e fondatore di ‘LT Wine & Food Advisory’, dal suo punto di vista lo spettro dei dazi può rappresentare un problema anche per il mondo legato all’enologia della Romagna? "Serve prestare attenzione a ogni evoluzione del mercato, ma in ogni caso non si può generalizzare. Anche perché le possibili ricadute non sarebbero uguali per tutti. A correre i rischi maggiori sarebbero probabilmente le grandi realtà, che hanno bacini di riferimento molto più ampi, mentre per i produttori medi e piccoli non prevedo nessun tipo di impatto. Nei loro casi in effetti il mercato di riferimento è quello del territorio, su base nazionale o al limite limitato alle zone dell’Europa. In questo contesto però rilancio una questione che da tempo reputo essenziale".

Quale? "L’importanza di promuovere e di valorizzare i nostri prodotti e l’ambiente nel quale si estendono i vigneti. Sia nell’ambito dei bianchi che dei sangiovesi siamo in grado di proporre vere eccellenze per tutti i gusti, compresi quelli più ricercati. Tutti di acclarata affidabilità".

Manca la giusta conoscenza? "Restiamo pragmatici: il nostro territorio merita di essere esplorato a 360 gradi. I dazi si combattono partendo da qui, da tutti gli operatori che possono davvero valorizzare quanto di buono c’è. Forti del fatto che una volta assaggiato uno dei nostri ottimi vini, se ne rimane conquistati. Potrei fare bizzeffe di esempi legati a personaggi noti, anche in questo mondo, che dopo aver assaggiato un buon vino proposto al tavolo di un ristorante non hanno esitato ad aggiungerlo alla loro cantina".

Restando in Italia la concorrenza è comune tanta. E di qualità. "Chiudo con un paragone calcistico: non è questione di voler andare a vincere in trasferta, in aree dove la cultura del vino è altrettanto importante. Il punto è piuttosto lavorare sodo per riuscire a vincere 3-0 in casa. Conquistando chi viene a visitare la nostra Romagna".

Luca Ravaglia