La Romagna fa squadra. I sindaci uniti sui temi di integrazione e pianificazione

La Romagna riunita a teatro per parlare di ‘investimenti che generano futuro’. Il 27 settembre, nella cornice del Teatro Bonci di Cesena andrà in scena la nona edizione di Fattore R, il ‘Romagna Economic Forum’ promosso dalla Regione dalle Camere di Commercio della Romagna e di Ferrara Ravenna, da Cesena Fiera e da Bper Banca con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali del territorio. A dimostrazione della collegialità dell’appuntamento, ad aprire i lavori saranno gli interventi dei quattro sindaci di Cesena, Ravenna, Forlì e Rimini.

"L’alta velocità ferroviaria - è la riflessione del primo cittadino cesenate Enzo Lattuca, che farà gli onori di casa - rappresenta la priorità infrastrutturale per la Romagna. Si tratta di un’opera strategica che avrà ricadute dirette sulla competitività del sistema economico locale, sulla capacità attrattiva del territorio e sulla sostenibilità degli spostamenti. Collegare in maniera rapida ed efficiente la Romagna con Bologna, Milano, Roma e il resto del Paese significa ridurre le distanze reali e percepite, creare nuove opportunità per le imprese, favorire il turismo e fornire ai cittadini un’alternativa concreta all’uso dell’auto. Sempre in un’ottica Romagna, il nuovo ospedale sarà un’opera strategica non solo per la città, ma per l’intero sistema sanitario della Romagna e un segnale di speranza per la sanità pubblica nazionale".

Il tema dell’interazione tra territori è avvertito anche tra le priorità di Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna: "In un mondo che tende a chiudersi sempre di più, con conseguenze sull’economia dei territori, la Romagna può fare la differenza con un sempre maggiore coordinamento sulle questioni infrastrutturali, che tenga conto delle grandi potenzialità e dei benefici che possono derivare da un’integrazione più forte e da una visione d’insieme complessiva. Ho l’onore e la responsabilità di ricoprire il ruolo di sindaco solo da tre mesi, ma ho già organizzato incontri con alcuni colleghi delle altre città sui temi della viabilità ferroviaria, aeroportuale e stradale, che rappresentano ambiti di intervento prioritario per l’intero sistema romagnolo. In ogni capoluogo abbiamo peculiarità e caratterizzazioni specifiche, penso nel nostro caso allo scalo portuale, imprescindibile per l’intera Regione, ma motore di relazioni, traffici e ricchezza per tutta la Romagna in particolare. Lo mettiamo a disposizione di tutti, senza gelosie, e ci aspettiamo questo anche dagli altri territori rispetto al sistema degli aeroporti e all’alta velocità. Per quanto riguarda, nello specifico, Ravenna, uno dei temi su cui abbiamo già iniziato a lavorare è quello della viabilità e, in proposito, due tra gli interventi che di concerto con Rfi e Autorità di Sistema Portuale vorremmo caratterizzassero i prossimi anni, sono quello del sottopasso ferroviario e secondo by pass sul Candiano".

Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, rilancia sul tema della pianificazione: "Il punto fondamentale di ogni progetto, programmazione e strategia di sviluppo e di competitività deve avere come riferimento la dimensione romagnola. Ed è lungo questa prospettiva che come amministrazione ci stiamo ponendo. La Romagna come sistema, quindi, operativo nell’ambito del quadro regionale emiliano-romagnolo, che rappresenta una delle aree più avanzate a livello europeo. Tra i punti centrali delle azioni politiche condivise appare prioritario il tema delle infrastrutture e quindi delle comunicazioni. Dobbiamo strutturare un sistema fatto di specificità che siano valorizzate dall’essere anche in rete e quindi complementari. Tra gli interventi più utili alla crescita del territorio appaiono l’alta velocità ferroviaria e il potenziamento dei collegamenti tra Forlì e Ravenna e lungo la direttrice della via Emilia tra le città vicine. Altri elementi che riteniamo cruciali sono quelli dell’Università, insieme all’Alma Mater, e della formazione, con Regione e Stato, che sono già punto di forza del territorio ma che dobbiamo ulteriormente qualificare. Per Forlì la prospettiva della specializzazione in campo aerospaziale si sta consolidando sempre più come eccellenza internazionale. Fondamentale è e sarà il rapporto con il territorio, tra sostenibilità, salvaguardia, difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale".

La chiusura è per Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini: "La Romagna, nelle sue componenti pubbliche e private, ha da tempo avviato una riflessione operativa sui temi connessi dello sviluppo e del futuro. Alcune operazioni già messe in atto (penso ad esempio all’unione di alcuni servizi essenziali) sono segni di una volontà comune, che si fonda principalmente su un patto di fiducia tra istituzione e impresa. Luoghi e spazi di confronto come Fattore R assumono un valore prima di tutto culturale: c’è la constatazione che le sfide che pone oggi il mondo non si vincono con i recinti e con i muri, semmai unendo le forze su asset condivisi da un intero territorio. Questa idea di una ‘economia inclusiva’ trae forza dalla quantità e dalla qualità degli investimenti che vogliamo mettere in campo, avendo individuato ad esempio nell’accessibilità uno dei grandi temi che deve potere contare nella sinergia dell’intera classe dirigente la sua necessaria precondizione".