La Romagna in scena al Bonci: "Siamo la California d’Europa"

Il futuro delle infrastrutture del territorio, dal porto di Ravenna agli aeroporti di Forlì e Rimini, passando per la via Emilia e il Lotto Zero della Secante di Cesena. E poi il ruolo delle università e del mondo della formazione chiamati a plasmare i talenti di domani. La nona edizione di ‘Fattore R’, il Forum Economico della Romagna che ieri ha coinvolto oltre 450 persone riunite all’interno del teatro Bonci di Cesena davanti a un’autorevole gruppo di relatori, ha avuto come focus il tema degli investimenti. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Regione Michele De Pascale: "Veniamo da una congiuntura negativa di 29 mesi, situazione inedita per la nostra regione. Per rilanciare serve tagliare il costo dell’energia e investire sulla logistica". A seguire è arrivato l’intervento di Antonio Patuelli, presidente di Abi (Associazione Bancaria Italiana), che dialogando col giornalista Gianluca Semprini, si è soffermato sulle risorse della Romagna (definita la California d’Europa) e dei romagnoli, entrando nel merito del credito bancario a supporto delle imprese. La parola poi è passata ai sindaci Gian Luca Zattini di Forlì, Alessandro Barattoni di Ravenna e Jamil Sadegholvaad di Rimini. Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, ha invece tirato le fila della giornata.

Le Camere di Commercio della Romagna e di Ferrara e Ravenna hanno invece presentato un’analisi sulla situazione economica in Romagna. Il primo a prendere la parola è stato Carlo Battistini: "In Romagna la produttività (il pil per addetto) dal 2000 al 2024 è cresciuta in termini reali del 2,7% (in Emilia-Romagna l’aumento è stato del 3%, mentre in Italia è calato dell’1,7%). I nuovi investimenti aggiuntivi nel 2023 sono stati di 3,3 miliardi di euro, un terzo dei quali sono legati al comparto manifatturiero. A investire maggiormente sono le medie imprese, seguite dalle piccole. Riguardo al commercio con l’estero invece, dei 12,9 miliardi di euro esportati dalle imprese romagnole, attualmente il 57,9% è indirizzato verso l’Ue. Su 102.670 imprese attive l’88,6% ha meno di 5 addetti e solo il 2,5% ne ha più di 20".

In tema di semplificazione delle infrastrutture, Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio Ferrara Ravenna ha evidenziato la strategicità della Zona Logistica semplificata. Sul ruolo degli istituti bancari è intervenuto Giordano Colombo, responsabile Poe e Small Business di Bper Banca. "Bper ha una presenza storica e radicata nel territorio romagnolo e crede fortemente nella forza e nelle potenzialità di un sistema produttivo dinamico, innovativo e in sintonia con i valori della comunità. Il ruolo della banca è proprio quello di facilitare l’incontro tra risorse finanziarie, idee e progetti imprenditoriali, contribuendo alla crescita complessiva dell’economia locale". Il Forum ha ospitato anche due tavole rotonde con gli imprenditori. La prima sul tema ‘Romagna terra di impresa tra instabilità geopolitiche e nuove geografie dell’export: le rotte di sviluppo’, ha messo a confronto Carlo Dalmonte presidente del Gruppo Caviro, Davide Stefanelli presidente di Vem Sistemi ed Emanuela Bacchilega titolare del Calzaturificio Emanuela di Bagnacavallo. La seconda su ‘Investimenti decisivi per lo sviluppo: la formazione e l’innovazione tecnologica’ ha invece visto protagonisti Silvia Romanelli di Fivers Studio Legale e Tributario, Gabriele Mazzotti, Ceo di Phizero, Paolo Teverini chef dell’Hotel Tosco Romagnolo, Lucia Bilancioni titolare di Borgo Nuovo Agriturismo del riminese.