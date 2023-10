"La Romagna mi ha conquistata: è stata un’esperienza indimenticabile" Luisa Ferrari, 19 anni, racconta la sua esperienza di un anno in Romagna: dalle strade affollate di San Paolo al silenzio della città, dalla scuola al liceo linguistico in una classe tutta al femminile, fino alla scelta di tornare in Brasile. Un'esperienza che ha lasciato un segno indelebile.