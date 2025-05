La Romagna nella ‘Descrittione’ dell’inquisitore Leandro Alberti

Interessante conferenza nell’aula magna della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone tenuta dal professore Marco Maggiore sulla Romagna nella "Descrittione di tutta Italia" di Leandro Alberti (1550). Ben pochi oggi conoscono la Descrittione, che è tuttora priva di un’edizione critica integrale, anche se nell’ultimo trentennio sono apparse alcune edizioni parziali dedicate a singole regioni. Dice Marco Maggiore: "L’oblio che ha interessato l’opera è dovuto in notevole parte ai cambiamenti intervenuti nel gusto dei lettori. Opera di dimensioni pantagrueliche, la Descrittione è infatti caratterizzata da un accumulo strabordante di informazioni erudite, tale da scoraggiare inesorabilmente i non addetti ai lavori. Inoltre, alla marginalità dell’opera contribuì anche la fama sinistra dell’autore Leandro Alberti, inquisitore domenicano il cui nome restò associato anche a un episodio tragico come il rogo che, a Mirandola nel 1522-23, tolse la vita a dieci presunti eretici". Dalla Descrittione è possibile oggi ricavare una grande mole di informazioni di notevole interesse sull’Italia del primo Cinquecento, che l’inquisitore bolognese ebbe modo di percorrere in gran parte, specialmente in occasione di un lungo viaggio compiuto negli anni 1525- 1528 al seguito del maestro generale dei domenicani Francesco Silvestri da Ferrara.

e.p.