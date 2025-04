La Romagna nella Divina Commedia con Marino Biondi

La Divina Commedia e la Romagna sono stati tra i temi al centro della conferenza del dottor Marino Biondi al Rotary Club Cesena, presieduto nell’annata in corso da Norberto Fantini. L’avvio della Commedia, ha evidenziato il professor Biondi davanti a un uditorio attentissimo che non ha perso una battuta della sua emozionante conferenza, è fatto risalire al 1306, dopo la condanna a morte comminatagli a seguito della sconfitta della fazione politica a cui apparteneva. Quando morì, a Ravenna nel settembre 1321, la Commedia era stata portata a conclusione ad appena un soffio dalla morte, e, all’indomani della dipartita, i figli Jacopo e Pietro iniziarono immediatamente la trascrizione dei manoscritti. Quelle decrepite carte, erose dal tempo e dai travagli del loro autore, furono così abbandonate chissà dove, causando un danno irreparabile: la mancanza di una qualsivoglia traccia autografa del Sommo Poeta. "Un tempo la Commedia era molto popolare. Nelle campagne - ha evidenziato Marino Biondi - ne recitavano interi brani a memoria". Il Canto più propriamente riferito alla Romagna è il XXVII dell’Inferno. "Si tratta - ha spiegato il professor Biondi - di un canto squisitamente politico". Qui Dante incontra Guido da Montefeltro, tiranno feudale ma illuminato protettore delle arti, che brucia in una fiamma eterna, così come in vita fu preda del fuoco della passione politica. Guido chiede a Dante quale fosse al presente la realtà della Romagna, e il poeta gli risponde che la sua terra di Romagna ("Romagna tua") non è mai stata, e non è, senza guerra, poiché è nel cuore dei suoi tiranni che la guerra fa il nido. Dante racconta di Ravenna, Cervia, Faenza, Forlì e Cesena. A questo punto, commentando la definizione che il poeta dà di Cesena "E quella cu’ il Savio bagna il fianco, / così com’ella sie’ tra ’l piano e ’l monte, / tra tirannia sì vive e stato franco", terzina collocata ai versi 52-54, il relatore ha sostenuto, con la cautela che ogni interpretazione dantesca richiede, che il significato più sottile da cogliere indica da una parte una frequente alternanza di poteri, quindi una loro non solidissima tradizione, dall’altra che il signore Galasso da Montefeltro, podestà di Cesena nel 1300, e capitano del popolo, personalità liberale, monda di latrocinio e prepotenze, aveva inteso non dominare la città come signore assoluto, ma governarla come funzionario eletto dal popolo. Respira aria di Romagna anche la tragica sorte di Paolo e Francesca, protagonisti del Canto V.